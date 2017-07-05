Crans-montana Çerçevesindeki Açıklamalar

Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansı çerçevesinde katılımcılar tarafından yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer aldı.

Crans-Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansı çerçevesinde katılımcılar tarafından yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer aldı.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi’nin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Konferans Merkezi’nden çıkarken dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs konferansına yarın dönecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in varlığını haklı çıkaracak böylesi ilerlemenin var olması temennisinde bulundu.

Anastasiadis, özlü bir sonuç olmaksızın, amaçsız beklentilerden kaçınmak için BM Genel Sekreteri’nin varlığını haklı çıkartacak ilerlemenin olmasını umut etmek istediğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerileriyle, bir metodolojinin takip edilmesi konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade eden Anastasiadis, herkesin işbirliği yapması durumunda, belirlenen çerçeve içerisinde ilerlemenin sağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin varlığıyla ilgili haklı bir neden olup olmadığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, ilerlemenin, ileriki günlerde ve saatlerde ortaya çıkacağını, teoriler ve sözlerden değil somut ilerlemeden söz ettiklerini de ifade etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “son konferanstan” bahsettiğinin sorulması üzerine Anastasiadis, “ben bir tek şey biliyorum, o da, çözüm için iyimser olmak amacıyla ilerleme sağlamak için burada olduğumuzdur” şeklinde ifade kullandı.

Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olup olmadığı şeklindeki soruya ise Anastasiadis, Genel Sekreterin önerisi ile Türk tarafının tezleri arasında özlü bir farklılığın bulunduğunu savundu.

Gazete Anastasiadis’in, konferansın öğlen bölümünün tamamlanmasının ardından ise, gazetecilerin, güvenlik ve garantiler/ müdahale hakları konusundaki Türk tezlerinin farklılık göstermesi umudunun var olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine, “BM Genel Sekreteri’nin herkesten talep ettiğiyle, aynı çizginin var olmasını ümit etmek istediğini” belirttiğini yazdı.

KOCİAS

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, görüşmenin dün akşamki bölümünün tamamlanmasının arından yaptığı açıklamada, görüşmenin Garanti Anlaşması üzerinde yapıldığını belirtti.

Garanti Anlaşması’nın sona ermesi gerektiğini kanıtladıklarını savunan Kocias, ittifak anlaşması ve Türk askerinin varlığı konusunda 10 soru sorduklarını, bugün ise, birilerinin, bunların yanıtını vermesini beklediklerini ifade etti.

Kocias, tarafların çoğunluğu tarafından bu soruların doğru ve düzgün şeklinde değerlendirildiğini belirtti.

Bazı kişilerin aynı konu üzerinde dönüp dolaştığını bu nedenle bir sonuca varılamadığını savunan Kocias, bazılarının, sürekli başbakanların Crnas-Montana’ya gelmesini istediğini, onlara ise başbakanların gelebilmesi için ilerlemenin olması gerektiği şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

KOCİAS GÜVENLİK VE ASKERE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAĞINDAN SÖZ ETTİ

Alithia gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, konferans alanına gelirken yaptığı açıklamada ise, Kıbrıs’ın güvenliğine ilişkin çalışma grubunun kurulacağından söz etti.

Kocias ayrıca buna paralel olarak Çarşamba günü(bugün) askerlerin varlığı ve ordunun çekilmesine ilişkin çalışma grubunun da kurulması temennisinde bulundu.

İki çalışma grubunun önerildiğini belirten Kocias, bir tanesi üzerinde anlaşmaya vardıklarını ve bunun başladığını, ikincisi için ise yarına(bugüne) kadar uzlaşmaya varılmasını arzuladıklarını söyledi.

Kocias, gruplardan birinin, Kıbrıs’ın güvenliğinin yeni statüsüyle ilgili olduğunu, müzakerelerde, kendilerinin, güvenliğin sadece, 17 ve 18’inci yüzyıl anlayışı olan askeri olmadığı konusunda ısrar ettiklerini de ifade etti.

Kocias, ordunun çekilmesine ilişkin grubun oluşturulmasını temenni ettiklerini, bunun için de, bu konulara ilişkin uzmanların ve askerlerin buraya geleceğini belirtti.

“TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hemfikir olup olmadığı” şeklindeki soru üzerine Kocias, “hem fikir olup olmadığını bilmiyorum ama katılacaktır” ifadesini kullandı.

YUNAN TEZLERİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın, çözümden sonraki güvenlik sistemi ve mevcut garanti sistemi ile ne olacağıyla ilgili iki temel soruya ilişkin tezlerine yer verdi.

İlk soruya ilişkin Yunan tarafının, çözümün uygulanmasının güvenlik gereksinimlerine yanıt verecek bir izleme ve doğrulama mekanizmasından söz ettiğini yazan gazete, mekanizmanın, garantör güçler olmaksızın, objektif, tecrübeye sahip, “fact finding” (delil toplayan/araştıran/bulan) niteliğinde olması gerektiğinden de bahsettiğini belirtti.

Yunan tarafının tezlerinde, taraflarca tüm taahhütlerin yerine getirilmesinin değerlendirilmesi ve takip edilebilmesi ayrıca çözümün uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümlenebilmesi için teknik ve danışmanlık desteği sunulması amacıyla güçlü bir direktifin olması gerektiğinden de söz ettiğini yazan gazete, Yunan tarafının bu noktada esas bir role sahip olması gerektiğine inandığını ayrıca Dostluk Anlaşması’na ilişkin görüşünü yinelediğini belirtti.

Gazete Yunan tarafının, çözümün benimsenmesiyle eş zamanlı olarak Garantiler Anlaşması ve Güvenliğin sona ermesi gerektiği, yabancı kuvvetlerin çekilmesi için de bir anlaşmanın olması şeklindeki görüşünü de ortaya koyduğunu yazdı.

Yunan tarafı, ikinci soruya ilişkin olarak ise (yabancı orduların çekilmesine ilişkin) aynı anlaşmanın, ordunun ve mühimmatlarının temel aşamalarda ayrılması için bir zaman takvimini içermesi gerektiğini dile getirdiğini yazan gazete, Yunan tarafının ayrıca tüm süreci takip edecek bir makamın olması gerektiğine de atıfta bunduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN YANLIŞ ANLAMA İDDİASI

Alithia gazetesi Crans-Montana’da hakim olan ortamın belirleyici olduğunu, tarafların, doğrulamadan, geçerli olup olmadığını tespit etmeden, birbirlerinin açıklamalarına anında yanıt vermeye çalıştığından söz ederek dün buna ilişkin bir örneğin yaşandığını yazdı.

Gazete, bir Kıbrıslı Türk gazetecinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamalarını, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yanlış aktardığını savundu.

Anastasiadis’in “BM Genel Sekreteri’nin hepimizden istediklerinin aynı çizgide olması ve dün akşamki görüşmenin ümit sürecine geri gelmesi şeklindeki temennisinin”, Kıbrıs Türk gazeteci tarafından “Türkiye’nin doğru şekilde davranması gerektiği” şeklinde lanse ettirildiğini savunan gazete, aktarılan bu açıklamanın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sinirlenmesine yol açtığını belirtti.

Habere göre Çavuşoğlu açıklamasında “bunun oldukça rahatsız edici olduğunu” söyledi ve “Türkiye’nin doğru davranması ne demek? İlk baştan, bizim, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının tezleri BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçevenin dışında değildir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu açıklamasında ayrıca, çerçeve dışında olanların, Türkiye’ye doğru davranma çağrısı yapma hakkına da sahip olmadığını belirtti.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) muhabirine dayanarak, Türk tarafının nihayetinde Anastasiadis’in sözlerinin doğru yansıtılmadığının tespit edildiğini ancak Çavuşoğlu’nun açıklamalarının zaten yapılmış olduğuna da dikkati çekti.

HRİSTODULİDİS’TEN YALANLAMA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk basınında çıkan, anlaşmazlıklar nedeniyle kendisinin istifa ettiği şeklindeki haberleri de yalanladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, açıklamasında “istifama ilişkin hayalleri yorumlamayı ret ediyorum” ifadesini kullandı.