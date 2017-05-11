Çözümün Ekonomisi Aikb’nin Güney Kıbrıs’taki Toplantısında Ele Alınıyor

ANASTASİADİS: “ÇÖZÜMÜN MALİYETİNİ BİLMEK ÇÖZÜM İÇİN KOŞUL”

Lefkoşa, 11 Mayıs 17: Kıbrıs sorununun çözümünün ekonomik maliyeti, uluslar arası bankalarla örgüt temsilcilerinin de katılacağı Güney Kıbrıs’ta bugün yapılacak ekonomik formda ele alınıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (AİKB) Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek yıllık olağan genel kurul toplantısı çerçevesinde özel bir form gerçekleştirileceğini ve formda Kıbrıs sorununun çözümü maliyeti ve ekonomisi konusunun ilk kez ele alınacağını yazdı.

Kıbrıs Türk ve Rum müzakerecilerinin söz konusu ekonomik formda katılımcılara bilgi vereceğini belirten gazete, bu uluslararası örgütlerin çözüm çabasına daha etkin katılımı konusunda da görüş alış verişi yapılacağını vurguladı.

“MALİYETİN BİLİNMESİ ÇÖZÜMÜN KOŞULU”

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, AİKB toplantısında kürsüden yaptığı konuşmada, “çözümün maliyetinin bilinmesinin çözümün koşulu olduğunu” söyledi.

Gazetenin haberine göre, Anastasiadis konuşmasında, “çözüme ulaşılması durumunda çözümün ilk gününden Euro’nun benimsenmesinin çok gerekli olduğu” iddiasında bulunurken, AİKB ve diğer ekonomik örgütlerin birleşik bir Kıbrıs’ın altyapı ve kalkınma işlerinin finansmanında üstlenebilecekleri kritik role dikkat çekti.

Anastasiadis, “Çözümün uygulanmasını tehlikeye sokacak, yakın geçmişteki olaylardan kaçınabilmek için ekonomik açıdan sürdürülebilir bir çözümde uzlaşıya varılmasının önemini” vurguladı.

Gazete, Anastasiadis’in konuşmasında, “Türk tarafının bankacılık sistemine ilişkin gerekli verileri vermemekle” suçladığını da yazdı.

Habere göre, Anastasiadis konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’ndan işgal altındaki bölgelerin bankacılık sistemine ve özellikle mülkiyet konusundaki maliyetin mümkün olabilecek en net şekilde verilmesi ve olası finans kaynaklarının bulunabilmesine ilişkin teknik yardım istenmesine karşın ne yazık ki Türk tarafı şu ana kadar gerekli bilgileri vermeyi reddediyor ve özünde kontrol çabasını sıfırlayan kriterler ve şartlar koyuyor”.

Haberde, Türk tarafının sözü edilen bu bilgileri vermemesinin bugünkü toplantının da konusu olacağını belirtildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ise Kıbrıs Rum tarafının bu eleştirilerine, sorumluluğu KKTC hükümeti ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a yükleyerek yanıt verdiğini aktardı.

“DAHA YAPILMASI GEREKEN ÇOK ŞEY VAR”

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, Anastasiadis ve Akıncı’nın dün Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey’le ortak görüşme gerçekleştirdiklerini yazdı.

Anastasiadis ve Akıncı’nın dün “Lefkoşa Havaalanı’nda” Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Sorumlusu Maarten Verwey’le gerçekleştirdikleri görüşmede, “Kıbrıs Türk tarafının AB normlarına uyumu süreci” konusunda Verwey’in bilgi aktardığını belirten gazete, böyle ve bu düzeyde bir görüşmenin ilk kez yapıldığını öne sürdü.

Gazete, görüşme sonrasında Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk tarafının hazır olma düzeyi konusunda yorum yapmaktan kaçındığını ancak ‘henüz yapılması gereken çok iş olduğunu’ da söylediğini” yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, “Bu konuda Avrupalı uzmanlardan oluşan ad-hoc komitenin şu ana kadar aldığı sonuçlara ilişkin bilgilendirme alındığını” belirterek “Arzulanan hedeflere ulaşılabilmesi için tarafların uzmanlarına ayrıntılı bir rapor gönderilmesi konusunda anlaşıldığını” vurguladı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Verwey’in açıklamasına da yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Fileleftheros: “Uyumda Zorlanıyorlar – İşgal Bölgelerinde AB ve Bankaların Kontrolü Konusunda Adım Atılmadı”; Politis: “Denktaş Bloke Ediyor – Kıbrıs Türk Bankalarının Yaşayabilirliğine Serdar Denktaş’tan Engel – Kıbrıslı Türklerin Normlara Uyumu Konusunda Çok İş Yapıldı Ancak Yapılması Gereken Daha Çok Şey Var”; Haravgi: “İşgal Bölgelerindeki Bankaların Kontrolüne Engeller – Komisyon Kıbrıs Sorunu Sürecini Desteklemeye Devam Edecek”.

(SB/FEZ)