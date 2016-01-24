Çözümün Maliyetine İlişkin Temaslar

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty'nin, kısa bir süre önce Amerika’da, çözümün finansmanı konusunu ABD Kongresi’ndeki temaslarında ele aldığı belirtildi.

Kathimerini gazetesi, “Çözümün Finansmanı İçin Temaslar” başlıklı haberinde, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty’nin, Rum-Yunan örgüt temsilcileri ile yaptığı görüşmelerde, çözümün finanse edilmesi konusunu ABD Kongresi’ndeki temaslarında ele aldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Doherty, ayrıca Rum-Yunan örgüt temsilcilerinden, ilgili ödeneğin Kongre’den geçmesi için nüfuzlarını kullanmasını istedi.

Gazete Rum tarafının, ABD’nin, çözümün desteklenmesi ve korunması için, diğer ülkelerin ve kurumların, daha fazla katkı vermesi gerektiğine ikna edilmesi gerektiğine inandığını yazdı.