“Çözümü Destekleyenler Kazandı”

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde DİSİ ve AKEL partilerinin oylarını arttırmasının Rum halkının Kıbrıs sorununun çözümünü destekleyen iki partiye verdiği desteği ve retçi partileri cezalandırdığının bir göstergesi olduğu iddia edildi.

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde DİSİ ve AKEL partilerinin oylarını arttırmasının Rum halkının Kıbrıs sorununun çözümünü destekleyen iki partiye verdiği desteği ve retçi partileri cezalandırdığının bir göstergesi olduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi: “Yüzde 37,3’le Büyük Kazanan DİSİ – Vatandaşlar Milli Dava Konusunda Önemli Mesajlar Verdiler – DİSİ ve AKEL Güçlenmiş Çıktılar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, DİSİ’nin Pazar günkü yerel seçimlerde tüm Güney Kıbrıs genelindeki oyların yüzde 37,3’ünü aldığını, ayrıca belediye meclis heyetlerinde de rekor sayıda üye çıkardığını yazdı.

Gazete, Kıbrıslı Rumların Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çabalarını destekleyen iki partiye oy vererek desteklerini gösterdikleri yorumunda bulundu.

Habere göre DİSİ Sözcüsü Prodromos Prodromu dün konuya ilişkin açıklamasında, partinin Güney Kıbrıs toplamında yüzde 37,3 oranında oy alarak, ikinci sıradaki partiye yüzde 10 fark attığını, ayrıca 478 belediye meclis heyeti üyeliğinden 180’nini kazanarak da parti tarihinde bir rekora imza attığını belirtti.

Prodromu, bu sonuçların halkın partiye desteğinin en büyük kanıtı olduğunu da vurguladı.

Öte yandan AKEL Sözcüsü Stefanos Stefanu, Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKEL’in aldığı sonuçların partinin halkla yeniden bütünleşmeye ve halkın güvenini kazanmaya başladığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Stefanu, seçim sonuçlarının ayrıca, AKEL’in gerilemesinin durduğu ve yükselişte geçtiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Öte yandan diğer küçük partiler de seçim sonuçlarına yönelik açıklamalarda bulundular.

EDEK partisinden yapılan açıklamada, partinin genel seçimlerde aldığı oylar ve bazı belediyelerde maruz kaldığı savaş ortamı göz önüne alındığında, Pazar günkü seçimlerde alınan oy oranının bir başarı olduğu iddiasında bulunuldu.

Vatandaşlar İttifakı’nın açıklamasında, yerel seçimlerin aday olan kişilerle ilişkili olduğu bu yüzden de sonuçları partisel almayacakları değerlendirmesinde bulunulurken Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, partisel ayrım gözetmeden bazı adayların seçilmesini desteklediklerini ifade etti.

Rum Ekologlar Hareketi ise, 2011 yerel seçimlerindekinden daha fazla belediye meclis üyesi çıkardıklarını vurguladı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün sosyal medyadan yayınladığı mesajında kazananları ve seçimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ederek, hükümetin tüm belediye ve yerel yönetimlerle, parti ayrımı yapmaksızın işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylediğini yazdı.

SEÇİMİ BOYKOT EDENLERİ ORANI ARTTI

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde boykot oranının bir öncekine göre yüzde 9 artış gösterdiğini yazdı.

Habere göre seçim sonuçlarını değerlendiren analist Hristoforos Hristoforu, 2011 yerel seçimlerinde oy vermeyenlerin oranının yüzde 36 olduğunu, önceki günkü seçimlerde ise bu oranda yüzde 9’luk bir artış gözlemlendiğini belirterek bu durumun siyaset açısından sorun teşkil ettiğini iddia etti.

Hristoforu, önceki günkü seçimlere katılım oranının yüzde 53 civarlarında kaldığını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise gerçekleştirilen yerel seçimin maliyetinin 2 buçuk milyon Euro olduğunu ve bu ödeneğin çoğunun seçimler sırasında görev yapan memurların ve polislerin mesaileri için ayrıldığını belirtti.