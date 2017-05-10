AKEL ve DİSİ’yi “birleştiriyor” addedilen “Kıbrıs sorununun çözüm ittifakının” bozulmakta olduğu; “Kıbrıs sorununun seçim kampanyası arenasına dönüştüğü” haber verildi.

KİPRİANU: “BAŞKAN ANASTASİADİS KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE ÜLKEYİ YENİDEN BİRLEŞTİRME ÜMİDİMİZİ BUDADI”

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): AKEL ve DİSİ’yi “birleştiriyor” addedilen “Kıbrıs sorununun çözüm ittifakının” bozulmakta olduğu; “Kıbrıs sorununun seçim kampanyası arenasına dönüştüğü” haber verildi.

Politis “Kıbrıs Sorununun Çözüm ‘İttifakı’ Bozuluyor… Anastasiadis Eleştiriler Başkasına Yapılmalıydı Diyor… AKEL Cevap Veriyor; İktidardakiler Mutasyonu (değişmeyi) Bıraksın” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre AKEL, Anastasiadis’e yönelik “Kıbrıs sorununu bir kenara bıraktığı ve bütün enerjisini başkanlık seçimlerine yoğunlaştırdığı” eleştirilerini artırdı. Anastasiadis, şahsına yönelik eleştirileri reddederek, seçimlerin ne kadar, Kıbrıs sorununun ne kadar umurunda olduğunu gösteren hareketlerde bulunduğuna işaret etti ancak kullandığı argümanlar, tezlerini sertleştirdiği intibaını güçlendirdi. DİSİ ise Anastasiadis’e yönelik son eleştirilerinin AKEL’in seçim mücadelesine girdiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Haberi iç sayfasında “Kıbrıs Sorunu Seçim Kampanyası Arenası” başlığıyla detaylandıran gazete, Anastasiadis’in dün PASİDİ’de (Rum Devlet Memurları Sendikası) yaptığı konuşmada, başkanlık seçimlerine öncelik veriyor diye suçlamaya çalışmak yerine kendisine destek verilmesi gerektiğini belirterek, bazılarının kendisine eşdeğer sorumluluk yükleyerek, ileri sürdüğü “Akıncı’nın masadan ayrılmasına” karşılık tedbir almasını istemesini eleştirdiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre AKEL ise “Başkan’ı eleştirmek, onun müzakere pozisyonunu güçsüzleştirdiği” tezini reddetti. AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “Başkan’ın sorumluluğu müzakereleri ilerleme kaydetmemiz için değerlendirmektir. Öteki taraf cevap verirse iyi ilerleme kaydederiz, vermezse öteki tarafın uzlaşmazlığı ortaya çıksın ve kaydedilsin. Ertesi günün gelişmeleri için önemli olan budur” dedi.

Hristofyas döneminde Türkiye’nin uyarılarına rağmen sondajlara başladıklarını ve o günlerde şu ana kadar bulunan tek yatağın (Afrodit) keşfedildiğini hatırlatan Stefanu “İktidardakiler Kıbrıs sorunundaki mutasyonlarını gizlemeye çalışmak yerine çözüm bulmaya odaklanmalı. Özellikle de bir miktar ilerleme olan ve bu ilerlemeyi büyütmeye çalışmamız gereken şu anda” ifadelerini kullandı.

DİSİ ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Anastasiadis’e yönelik sert eleştirilerine cevap verirken, “AKEL Genel Sekreteri, Türkiye çözümle ilgileniyor görünürken Barbaros’la tahrik ettiğini anlamalı. Buna rağmen Başkan müzakerelere devam ediyor” iddiasında bulundu.

Gazete DİSİ’nin, eleştirilerinin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya kadar uzandığına işaret ederek “önemsiz bir bahaneyle müzakereleri iki ay ertelerken bugün bize zaman tükeniyor diyor” iddiasına yer vererek, basın sözcüsü Prodromos Prodromu’nun şu sözlerini aktardı:

“AKEL’in mutasyondan (değişim) söz etmeye başlaması, seçim kampanyasına girdiğini gösteriyor. Seçim kampanyasının, müzakereler yapılmaktayken Kıbrıs sorunu üzerinde olmaması arzu edilir. Parti başkanımızın da bugün söylediği gibi DİSİ, fiili durumun idamesinin işgal altındaki vatanımız için tehlike barındırdığı endişesini paylaşıyor.”

Haravgi “Başkan Çözüm Ümidini Tıraşladı… A. Kiprianu: AKEL Anastasiadis’e Değil Prosedüre Destek Verdi” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Başkan Anastasiadis Kıbrıs sorununun çözümü ve ülkeyi yeniden birleştirme ümidimizi budadı” dediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu “bütün söylenenlere rağmen AKEL’in Kıbrıs sorunundaki politikasını değiştirmediğini belirterek “2008’den beri masaya konulan önerilerde ve ilkelerde ısrar ettik, ediyoruz. bu ilke ve öneriler temelinde, Kıbrıs sorununun tek çözüm yolu olarak gördüğümüz müzakere prosedürüne bütün gücümüzle destek verdik” dedi.

Anastasiadis’i, başkanlık görevi süresince merkez kanadın önerilerine uymakla suçlayan Kiprianu “bunun sonucunda özlü bir müzakere yapılamadı, BM’den 2004’ten bu yana en kötü raporu aldık, Barbaros Kuzey sahillerimizde, parsellenmiş ve ruhsatlandırılmış bölgelerimizde dolaşıyor, uluslararası toplumdan kimse bizi savunmuyor” dedi.

“ANASTASİADİS’İN BAŞARDIĞI TEK ŞEY BARBAROS’U LİMASOL LİMANI’NA YAKINLAŞTIRMAK OLDU”

Kiprianu özetle şöyle devam etti:

“Bu, bu reçetelerinin ilk denenmesi ve başarısız olması değil. Bu politika ne zaman uygulansa bedel ödüyoruz. Şimdi aynı taktik uygulanırsa, bedelini yine ülkemiz ve halkımız ödeyecek. Nikolas Papadopulos ve onu destekleyenler bu nedenle ‘yeni strateji’yi savunmasınlar. Önerdikleri strateji eski, denenmiş ve başarısız bir stratejidir. Anastasiadis bu stratejiyi bir yıl boyunca uyguladı ve başardığı tek şey Barbaros’u Limasol Limanı’na yakınlaştırmak oldu.

Şu anda prosedürün yıkılma tehlikesi var. Sayın Anastasiadis’e çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz: çözüm için bütün olanaklar tüketilmelidir. İlkelerde ısrar ederek, esnek taktikle uzlaşı için her çaba harcanmalıdır.

(Uzlaşı olmazsa) sorumluluğu diğer tarafın olur. Aksi halde Kıbrıs Cumhuriyeti kendini kaygan zemin üzerinde bulacak.

Başkan Şubat 2018’e doğru kaymaktan vazgeçsin. Vatan fikrini koltuk fikrinin üzerinde tutsun . Sayın Akıncı’ya söylediğini yapsın: çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünsün. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşünsün.”

Alithia “Averof Neofitu: Müzakereler Olmazsa Bize Fiili Durum Kalır” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün parti binasında düzenlediği basın toplantısında söylediklerini akardı.

Habere göre Neofitu, Anastasiadis’in (Pazar günkü konuşmasını kast ederek) “Espen Barth Eide’nin değiştirilmesini istemediğini, sadece bir görüş belirttiğini” söyledi. “Önemsiz bir mesele yüzünden Kıbrıs sorununu 2 ay ‘park etmekle” suçladığı Cumhurbaşkanı Akıncı’nın şimdi de zamanın tükenmekte olduğunu söylediğini öne süren Neofitu,“Türk tarafı çözümle ilgilendiğini söylerken aynı zamanda Barbaros ile tahrik edemez” iddiasında bulundu.

DİSİ Başkanı, ileri sürdükleri “masadaki tahriklere rağmen”, Anastasiadis’in Rum siyaset dünyasının önemli bölümünden eleştiri alarak müzakere masasında kaldığını, “müzakereleri terk etmemesinin doğru, Kıbrıs sorununun tek çözüm yolunun diyalog olduğu” felsefesine bağlı olduğu için kendisine destek verdiklerini anlattı.

Neofitu “Kıbrıs Rum tarafının büyük soğukkanlılık rezervleri var, duygusal hareket etmez. Zorlukları biliyoruz ancak müzakereler olmadan, gerek toprakta gerek halkın vicdanında bölünmüşlüğün derinleşmesi tehlikesiyle, fiili durumun kalacağı kesindir” ifadesini de kullandı.

Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup göndermesini doğru bulduğunu söyleyen Neofitu, Eide’nin Kıbrıs’a dönmesini bekleyeceğini ve söyleyecek neyi varsa kendisine (Eide’ye) söyleyeceğini sözlerine ekledi.

Fileleftheros “İç Cephede Tonlar, Başkanlık Seçimleri Görüntüsüyle Yükseliyor” başlıklı haberinde diğer partilerin Anastaiadis’e eleştirilerine yer verdi.

Habere göre DİKO, “Eide’nin, BM Genel Sekreteri’nden liderlere bazı fikirler getirip sunacağı açıklamasının ve Genel Sekreter’le görüşmesinin ardından cereyan edenlerin Anastasiadis’in mektubuyla aşılamayacağını” kaydederek Anastasiadis’e saldırdı.

EDEK Anastasiadis’i “tribünlere dönük beyanat vermekten ve açıklama yapmaktan vazgeçerek somut eylemlerde bulunmaya” çağırdı, “Eide’nin tarafsızlığı kalmadığı için derhal değiştirilmesini istemek zorunda olduğunu” savundu.

Dayanışma Hareketi “Bizim taraf baştan beri istikrarlı olsaydı Eide ve her Genel Sekreter danışmanı tanınmış bir halkın özgürlüklerine ve haklarına karşı rolünü doğru oynaması gerektiğini bilirdi” iddiasında bulundu.

ELAM ise Anastasiadis’i hem Eide’nin geri çağrılmasını istemeye hem de müzakereleri kesmeye çağırdı.

(ŞA/HA)

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