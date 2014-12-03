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Cosac Toplantısı’nda Türkiye’yi Şikayet Ettiler

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi üyelerinin, AB Ülkeleri Parlamentoları’nın Avrupa Konularına İlişkin Komite Başkanları Toplantısı’nda (COSAC), Türkiye’yi şikayet ettikleri bildirildi.

Cosac Toplantısı’nda Türkiye’yi Şikayet Ettiler

Rum Meclisi Dışişleri Komitesi üyelerinin, AB Ülkeleri Parlamentoları’nın Avrupa Konularına İlişkin Komite Başkanları Toplantısı’nda (COSAC), Türkiye’yi şikayet ettikleri bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 09:01
Cosac Toplantısı’nda Türkiye’yi Şikayet Ettiler
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 Rum Meclisi Dışişleri Komitesi üyelerinin, AB Ülkeleri Parlamentoları’nın Avrupa Konularına İlişkin Komite Başkanları Toplantısı’nda (COSAC), Türkiye’yi şikayet ettikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Averof Neofitu ve komite üyeleri Dimitris Şilluris, Yannos Lamaris, Athina Kiriakidu ve Fidias Sarikas’ın, 52. COSAC Toplantısı’nda, “Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki egemenlik haklarını ihlal ettiği” şikayetinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, komite üyelerinin, Kıbrıs sorununun BM kararları ve AB ilkeleri zemininde çözülmesi gerektiğini de vurguladıklarını; bunun yanı sıra Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de istikrar unsuru olarak rol oynayabileceğine değindiklerini kaydetti.

Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına itiraz ederek”, istikrar bozucu bir tavır sergilediğini iddia eden komite üyeleri, AB’yi bu konuya müdahale etmeye çağırdı.

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