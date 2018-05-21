Cohen: “Önce çözüm sonra adil paylaşım”

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal kaynaklara yatırım yapma hakkını tanıdıklarını ancak bu kaynaklardan elde edilecek gelirlerin iki toplum arasında adil bir şekilde bölünmesi gerektiğini” söyledi.

Politis ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in, Türkiye karşıtlığı ve Kıbrıs Rum tarafı yanlısı tutumuyla tanınan Senatör Robert Menendez’in yazılı sorusuna verdiği yanıtta, doğal gaz ve petrol gelirlerinin adadaki iki toplum arasında adil şekilde paylaştırılması gerektiğini söylediğini yazdılar.

Gazete: “MEB Tüm Kıbrıs’ın” başlığı altında verdiği haberinde, Cohen’in, ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı görevine atanacak olması sebebiyle Menendez’in de aralarında bulunduğu senatörlerin sorularını yanıtladığını yazdı.

Habere göre Cohen, Menendez’in sorusuna, “Kıbrıs’ın MEB’indeki doğal kaynakları kullanma hakkını tanıyoruz. Adanın petrol ve doğal gaz kaynaklarının gelirlerinin, bütünlüklü bir çözüm çerçevesinde, adadaki iki toplum arasında adil bir şekilde paylaştırılması gerektiği” yanıtını verdi.

Gerginliği arttırıcı her türlü söylem ve eyleme karşı olduğunu da dile getiren Cohen, bölge ülkelerinin barışçıl ekonomik kalkınmayı kolaylaştıracak koşulları oluşturmaya devam etmeleri ve şirketlerin istikrarlı ve öngörülebilir bir ortamda faaliyet gösterebilmelerine olanak tanımaları gerektiğini ifade etti.



Atanmasının onaylanması durumunda BM Güvenlik Konseyi’nin de aynı mesajı göndermesi çağrısında bulunacağını belirten Cohen, UNFICYP konusunda ise, tüm barış operasyonlarını sürdürmesi konusunda Güvenlik Konseyi’ni teşvik edeceğini vurguladı.Cohen, Doğu Akdeniz’deki istikrarının ABD için büyük önem taşıdığını ve atanmasının onaylanması durumunda ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atma niyetinde olduğunu ifade etti.Gazete, Cohen’in açıklamalarını Rum Ekologlar Hareketi’nin, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını ileri götürmesi açısından olumlu bir uluslar arası ortam şeklinde değerlendirerek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e enerji planlarının biran önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.Alithia gazetesi ise haberini: “Önce Çözüm Sonra Adil Paylaşım” başlığı altında verirken, DİSİ ve AKEL’in Cohen’in sözlerine ilişkin yapılan değerlendirmeyi yansıttı.Habere göre, DİSİ ve AKEL partilerinden yapılan açıklamalarda, Cohen’in sözleri “olumlu” şeklinde nitelendirildi.