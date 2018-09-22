banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524
Deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Özersay Yarın New York’a Gidiyor
ÖZERSAY YARIN NEW YORK’A GİDİYOR
Lefkoşa’da huzur operasyonu
LEFKOŞA'DA HUZUR OPERASYONU
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
banner282

Çocuklara Uyuşturucu Satsın Diye Senelerce Tehdit Etmişler

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Limasol’da 28 yaşındaki bir gencin 6 yıldır, bir uyuşturucu çetesi tarafından, çocuklara uyuşturucu satması için çeşitli işkencelere ve tehditlere maruz kaldığı bildirildi.

Çocuklara Uyuşturucu Satsın Diye Senelerce Tehdit Etmişler

Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Limasol’da 28 yaşındaki bir gencin 6 yıldır, bir uyuşturucu çetesi tarafından, çocuklara uyuşturucu satması için çeşitli işkencelere ve tehditlere maruz kaldığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:36
Çocuklara Uyuşturucu Satsın Diye Senelerce Tehdit Etmişler
Lefkoşa, 22 Eylül 18 (.): Limasol’da 28 yaşındaki bir gencin 6 yıldır, bir uyuşturucu çetesi tarafından, çocuklara uyuşturucu satması için çeşitli işkencelere ve tehditlere maruz kaldığı bildirildi.
Politis gazetesi, gence çete tarafından psikolojik baskı yapıldığını; uyuşturucu satmazsa onu köpeklere atacaklarını ve köpeklerin onu parçalayacağını söylediklerini, birkaç defa köpeğe ısırttıklarını ve bunun gibi daha birçok işkenceye maruz kaldığını yazdı.
Gazete, gencin kurtulmaya çalıştığını, fakat başarılı olamadığını ve en sonunda cesaretini toplayarak polise başvurduğunu kaydetti.
Haberde, gencin polise verdiği ifadede inanılmaz şeyler söylediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
ÇOCUĞUNUN YATAK ODASINDA HİNTKENEVİRİ YETİŞTİRDİ
Öte yandan Haravgi gazetesi ise, Limasol’da sakin 40 yaşındaki bir Rum’un, çocuğunun yatak odasında hintkeneviri yetiştirdiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.
(GE/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkanlık Affı Konusunda Protesto
Başkanlık Affı Konusunda Protesto
Spehar, Güven Yaratıcı Önlemlerin Önemine Değindi
Spehar, Güven Yaratıcı Önlemlerin Önemine Değindi
Rum Yönetimi, KKTC’de Tutuklanan Balıkçı Teknesi Mürettebatı Ve Tekne İçin Girişim Başlattı
Rum Yönetimi, KKTC’de Tutuklanan Balıkçı Teknesi Mürettebatı Ve Tekne İçin Girişim Başlattı
Ab Adalet Komiseri Yurova’dan Vatandaşlıklarla İlgili Müdahale
Ab Adalet Komiseri Yurova’dan Vatandaşlıklarla İlgili Müdahale
Koruçam Açıklarında Balıkçı Teknesinde Bulunan 5 Mısırlı’nın Tutuklanması
Koruçam Açıklarında Balıkçı Teknesinde Bulunan 5 Mısırlı’nın Tutuklanması
Exxonmobıl: “ne Yapacağımızı Biliyoruz”
Exxonmobıl: “ne Yapacağımızı Biliyoruz”
Yorgacis Baf Kapısı’nın Açılması Fikrini Destekliyor
Yorgacis Baf Kapısı’nın Açılması Fikrini Destekliyor
Anastasiadis Ve Neofitu’dan Mülteciler İçin Irkçı İfadeler
Anastasiadis Ve Neofitu’dan Mülteciler İçin Irkçı İfadeler
Hristodulidis Ve Neofitu’nun ABD Temasları
Hristodulidis Ve Neofitu’nun ABD Temasları
Anastasiadis Yatırımcılara Çağrıda Bulundu
Anastasiadis Yatırımcılara Çağrıda Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim