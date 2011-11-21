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Çocuk doğurdu sağır oldu

İngiltere'de yaşayan Heather Simonsen isimli genç kadının yaşadığı çocuk sevinci otoskleroz isimli çok nadir..

Çocuk doğurdu sağır oldu

İngiltere'de yaşayan Heather Simonsen isimli genç kadının yaşadığı çocuk sevinci otoskleroz isimli çok nadir..

21 Kasım 2011 Pazartesi 16:53
Çocuk doğurdu sağır oldu
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İngiltere'de yaşayan Heather Simonsen isimli genç kadının yaşadığı çocuk sevinci otoskleroz isimli çok nadir görülen bir hastalık sebebiyle yarım kaldı.

Kulak kemiğinde bir sorun yaşayan Simonsen bunun için ameliyat masasına yattı. Ardından ilk çocuğunu doğurmanın sevincini yaşayan genç kadın ağır işitmeye başladı. İkinci bebeğini de doğuran Simonsen, üçüncü çocuğundan sonra ise tamamen duyma yetisini kaybetti. İlk etapta kulak burun boğaz doktoru tarafından işitme cihazıyla duyabileceği söylenen Simonsen tamamen sağır olduktan sonra başka bir doktora daha gitme kararı verdi.

Çocuk doğurdukça durumu ağırlaşan Simonsen'in çok nadir rastlanan otoskleroz hastalığını geçirdiği böylece ortaya çıktı. Teşhisi koyan Utah Üniversitesi'nden Dr. Kevin Wilson "durumun neden hamilelikle birlikte ağırlaştığını bilmiyoruz ama kesinlikle bir ilişkisi olduğuna eminiz" dedi.

Dr. Wilson'a göre hastalık 100 kişiden 10'unda görülebiliyor. Ancak iyi tarafı hastalığın ameliyatla ya da işitme cihazlarıyla hafifletilebiliyor olması. Tüm bu süreçlerin sonunda riskli bir operasyon geçiren genç kadın tekrar çocuklarının sesini duyma şansına kavuştu

Son Güncelleme: 21.11.2011 16:53
Anahtar Kelimeler:
İngiltereçocukDoğumSağırOtoskleroz
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