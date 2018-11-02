Cobalt Havayollarının Lisansının İptali Kararı Ertelendi

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Cobalt Havayolları’nın lisansının iptali kararı ertelendi.



İngiliz Virgin Atlantic Havayolları’nın, Rum Hava Taşımacılığı Lisansı Makamı’nın (ATLA), kısa süre önce Güney Kıbrıs’ta iflas eden Cobalt Havayollarının lisansını iptal etme kararıyla ilgili olarak, tek taraflı bir ihtiyati tedbir kararı çıkarmayı başardığı belirtildi.



İngiliz Virgin Atlantic havayollarının Cobalt’la ilgilendiğinin görüldüğünü yazan Politis gazetesi, Rum Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun dün gece geç saatlerde ihtiyati tedbir kararıyla ilgili gelişmeyi gazeteye doğruladığını yazdı.



Haberde, konunun önümüzdeki pazartesi günü netleşmesinin beklendiği belirtildi.



(İY/HÖ)



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