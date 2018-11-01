Cobalt Havayolları Rum Yönetimi Aleyhinde İdari Mahkemeye Başvuru Yaptı

Lefkoşa, 1 Kasım 18 : Kısa bir süre önce iflas eden Güney Kıbrıs’ın havayolu şirketi Cobalt’ın, Rum Ulaştırma Bakanlığı’nın 19 Ekim’de çalışma lisansını iptal etmesi dolayısıyla, Rum Yönetimi aleyhinde İdari Mahkemeye başvuruda bulunduğu haber verildi.



Haberi veren Alithia gazetesi, şirketin, bakanlığın kararını anayasaya aykırı ve yasadışı olarak nitelediğini aktardı.



Gazete, Rum Ulaştırma Bakanlığı Genel Müdürü Alekos Mihailidis’in ise “Havayolu Şirketleri Lisans Makamı’nın” Cobalt havayollarının çalışma lisansını iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, şirketin hesaplarında yapılan kontrollerde, son üç yıldır şirketin yaklaşık 30 milyon zarar ettiğinin ortaya çıktığını açıkladığını anımsattı.



(İY/ŞEB)





