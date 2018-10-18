Cobalt Aır Yolcuları İçin Önlem Alındı

Lefkoşa, 18 Ekim 18(.): Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve girdiği ekonomik sıkıntılardan ötürü dün akşam faaliyetlerini sonlandıran Cobalt Air’in, gerek Güney Kıbrıs gerekse yurt dışında mahsur kalan yolcuları için girişim başlatıldı.





Rum radyosu, dün akşam faaliyetlerini durduran Cobalt Air aracılığıyla Güney Kıbrıs’a ve yurt dışına seyahat edecek yolcuların mağduriyetlerinin giderilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nda bugün bir toplantı yapıldığını aktardı.Habere göre toplantı sonucunda, Cobalt Air’le seyahat etmesi öngörülen yolcuların seyahatlerini tamamlamaları için Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren iki turizm şirketinin devreye girmesi ve yolcuların bilet paralarının Rum hükümetince karşılanması kararına varıldı.Cobalt Air şirketinin faaliyetlerini dün akşam aniden durdurması sonrasında birçok yolcunun Larnaka Havaalanı’nda sabahladıkları belirtilirken günde 2 bin 500-3 bin yolcu taşıyan şirketin iki yüze yakın çalışanının bulunduğu vurgulandı.(SB/GÜL)