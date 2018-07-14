Çirpas-erdoğan Görüşmesinden Sürpriz Çıkmadı



Lefkoşa, 14 Temmuz 18: Rum basını, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların BM Genel Sekreteri tarafından temaslarda bulunmak için atanan geçici danışman Jane Holl Lute’un ziyaretine ilişkin kartlarını kapalı tuttuklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmede herhangi bir sürpriz yaşanmadığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi: “Kartlarını Kapalı Tutuyorlar – Taraflar Niyetlerini Ortaya Koymak İçin Lute’un Gelişini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi konusunu ele aldıklarını yazdı.

Gazete, yapılan resmi açıklamada Anastasiadis ile Çipras’ın dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Çipras’ın Anastasiadis’i görüşme konusunda bilgilendirdiği ve BM Genel Sekreteri geçici danışmanı Lute’un adaya ziyareti konusunun ele alındığını belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Erdoğan-Çipras görüşmesinde Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda hali hazırda yeterince adım attığını ve Kıbrıs Rum tarafının da bu yönde hareket etmesi gerektiğini söylediğini iddia etti.

Haberde, Türkiye’nin görüşünün ayrıca, “çözüm istendiği ancak bunun mevcut planla olamayacağı” yönünde olduğu iddia edilirken Çipras ile Anastasiadis’in ayrıca, Lute’un ziyareti sırasında garantiler konusunun gündemin üst sıralarında tutulması konusunda uzlaşıldığı belirtildi.

Gazete, Lute’un 23 Temmuz’da adada yapacağı temasların dışında, Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’e yapacağı ziyaretlere ilişkin yeni bir randevusunun bulunmadığını belirtirken bu ziyaretlerin Ağustos ayı içerisinde olması ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan Kartlarını Kapalı Tuttu” başlığı altında verirken, Erdoğan’ın Çipras’la görüşmesinde “kamuoyunda söyledikleri çerçevesinde belirsiz konuştuğunu” iddia etti.

Habere göre Erdoğan, her şeyin Crans Montana’da çözümü engelleyen Kıbrıs Rum tarafına bağlı olduğunu belirtirken Çipras ise, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gazete haberinin devamında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alınması amacıyla 30 Temmuz tarihinde Rum Başkanlar Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini belirtirken Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Nikos Kocias’ın, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde bir araya gelme ihtimallerinin olduğundan söz etti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Çipras Erdoğan’la Görüşmesi Konusunda Anastasiadis’i Bilgilendirdi”.

Politis: “Çok Da Bir Şey Söylemedi – Erdoğan Çipras’a Bilindik Tezlerini Yineledi”.

(SB/ YIL)

