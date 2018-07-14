banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556
Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada yaklaşık bir kilo uyuşturucu bulundu.
Son Dakika
Gazimağusa'da bir kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Dikmen, Boğazköy Ve Çevresinde 6 Saat Elektrik Kesintisi Uygulanacak!
Son Dakika
Dikkat yarın 6 saatlik elektrik...
Güzelyurt’ta Polisin Arama Yaptığı Bir Araçta Tabanca, Fişek Ve Cop Bulundu!
Son Dakika
Güzelyurt'ta şok operasyon!
 Tır dorsesine saklanarak, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan 10 kişi yakalandı.
Son Dakika
TIR ŞOFÖRÜ VE BİR KİŞİ...
banner282
Flaş Haber
Ölümden döndüler
Kapat

Çirpas-erdoğan Görüşmesinden Sürpriz Çıkmadı

Lefkoşa, 14 Temmuz 18: Rum basını, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların BM Genel Sekreteri tarafından temaslarda bulunmak için atanan geçici danışman Jane Holl Lute’un ziyaretine ilişkin kartlarını kapalı tuttuklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmede herhangi bir sürpriz yaşanmadığını yazdı.

Çirpas-erdoğan Görüşmesinden Sürpriz Çıkmadı

Lefkoşa, 14 Temmuz 18: Rum basını, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların BM Genel Sekreteri tarafından temaslarda bulunmak için atanan geçici danışman Jane Holl Lute’un ziyaretine ilişkin kartlarını kapalı tuttuklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmede herhangi bir sürpriz yaşanmadığını yazdı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:41
Çirpas-erdoğan Görüşmesinden Sürpriz Çıkmadı

Lefkoşa, 14 Temmuz 18: Rum basını, Kıbrıs sorununa müdahil tarafların BM Genel Sekreteri tarafından temaslarda bulunmak için atanan geçici danışman Jane Holl Lute’un ziyaretine ilişkin kartlarını kapalı tuttuklarını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın NATO zirvesi çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmede herhangi bir sürpriz yaşanmadığını yazdı.
Fileleftheros gazetesi: “Kartlarını Kapalı Tutuyorlar – Taraflar Niyetlerini Ortaya Koymak İçin Lute’un Gelişini Bekliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi konusunu ele aldıklarını yazdı.
Gazete, yapılan resmi açıklamada Anastasiadis ile Çipras’ın dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Çipras’ın Anastasiadis’i görüşme konusunda bilgilendirdiği ve BM Genel Sekreteri geçici danışmanı Lute’un adaya ziyareti konusunun ele alındığını belirtti.
Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak, Erdoğan-Çipras görüşmesinde Erdoğan’ın, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda hali hazırda yeterince adım attığını ve Kıbrıs Rum tarafının da bu yönde hareket etmesi gerektiğini söylediğini iddia etti.
Haberde, Türkiye’nin görüşünün ayrıca, “çözüm istendiği ancak bunun mevcut planla olamayacağı” yönünde olduğu iddia edilirken Çipras ile Anastasiadis’in ayrıca, Lute’un ziyareti sırasında garantiler konusunun gündemin üst sıralarında tutulması konusunda uzlaşıldığı belirtildi.
Gazete, Lute’un 23 Temmuz’da adada yapacağı temasların dışında, Ankara, Atina, Londra ve Brüksel’e yapacağı ziyaretlere ilişkin yeni bir randevusunun bulunmadığını belirtirken bu ziyaretlerin Ağustos ayı içerisinde olması ihtimalinin bulunduğunu yazdı.
Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Erdoğan Kartlarını Kapalı Tuttu” başlığı altında verirken, Erdoğan’ın Çipras’la görüşmesinde “kamuoyunda söyledikleri çerçevesinde belirsiz konuştuğunu” iddia etti.
Habere göre Erdoğan, her şeyin Crans Montana’da çözümü engelleyen Kıbrıs Rum tarafına bağlı olduğunu belirtirken Çipras ise, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
Gazete haberinin devamında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin ele alınması amacıyla 30 Temmuz tarihinde Rum Başkanlar Konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini belirtirken Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Nikos Kocias’ın, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde bir araya gelme ihtimallerinin olduğundan söz etti.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi: “Çipras Erdoğan’la Görüşmesi Konusunda Anastasiadis’i Bilgilendirdi”.
Politis: “Çok Da Bir Şey Söylemedi – Erdoğan Çipras’a Bilindik Tezlerini Yineledi”.
(SB/ YIL)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KŞK Rum Üyesi Fotoğrafla Yardım İstiyor...
KŞK Rum Üyesi Fotoğrafla Yardım İstiyor...
Almanya’dan “önem Taşıyan Kelimeler” Sözlüğüne Destek
Almanya’dan “önem Taşıyan Kelimeler” Sözlüğüne Destek
Aik Ve Kilise’nin Güneş Parkı Ortaklığı
Aik Ve Kilise’nin Güneş Parkı Ortaklığı
Güney Kıbrıs Ab Gümrük İdareleri Bildirisini İmzaladı
Güney Kıbrıs Ab Gümrük İdareleri Bildirisini İmzaladı
Güney’de Üç Polis Açığa Alındı
Güney’de Üç Polis Açığa Alındı
Güneyde Taksi Ve Otobüslerde Çocuk Koltuğu Zorunluluğu
Güneyde Taksi Ve Otobüslerde Çocuk Koltuğu Zorunluluğu
Güney Kıbrıs’ta Erkeklere De Dulluk Maaşı Verilecek
Güney Kıbrıs’ta Erkeklere De Dulluk Maaşı Verilecek
Öğretmenlerden Bakana İstifa Çağrısı
Öğretmenlerden Bakana İstifa Çağrısı
Abad Güney Kıbrıs’ın İki Başvurusu Reddetti
Abad Güney Kıbrıs’ın İki Başvurusu Reddetti
Güney Kıbrıs’a 8 Yeni Otel İnşa Ediliyor
Güney Kıbrıs’a 8 Yeni Otel İnşa Ediliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim