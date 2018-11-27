Çipras: “müzakerelerin Başlamasının Anahtarı Güvenlik Konusunda Hazırlık Yapılması”



Lefkoşa, 27 Kasım 18: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasının anahtarının güvenlik başlığında iyi hazırlığın yapılması olduğunu iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın , Brüksel’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le önceki gün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “müzakerelerin yeniden başlamasının anahtarının, güvenlik başlığının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesi temelinde özlü hazırlığının yapılması olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Çipras açıklamasında ayrıca, Doğu Akdeniz ve diğer AB konularında Anastasiadis’le işbirliğinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

(SB/ ŞEB)

