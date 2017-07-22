Çipras İle Mogherını Görüştü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini dün Atina’da bir araya gelerek aralarında Kıbrıs sorununun da olduğu bazı konuları görüştükleri bildirildi.

GÜNDEMDE KIBRIS SORUNU DA VARDI

Lefkoşa, 22 Temmuz 17 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini dün Atina’da bir araya gelerek aralarında Kıbrıs sorununun da olduğu bazı konuları görüştükleri bildirildi.

Politis gazetesine göre Mogherini görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye ile yapacağı siyasi diyaloğun gündeminde Kıbrıs sorununun da bulunacağını söyledi.

Türkiye’nin üyelik müzakerelerine değinerek, önümüzdeki hafta Türkiye ile üst düzey siyasi bir diyalog gerçekleştireceklerini belirten Mogherini, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da, görüşmelerin gelecekteki süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunmaları için iyi bir fırsatın olacağı görüşünü dile getirdi.

Açıklamalarında Yunanistan’ın müzakerelerdeki rolüne ilişkin minnettarlığını dile getiren Mogherini, Crans Montana’daki -uzaktan da olsa- kişisel rolünün son derece önemli olduğunu belirterek, AB’nin Kıbrıs sorunun sürdürülebilir olumlu bir çözüm bulunmasında tam olarak bağlı olduğunu söyledi.

Çipras ise AB’nin uluslararası ve bölgesel rolünün yükseltilmesinin sabit destekleyicileri olduğunu belirterek, bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözümünün öncelik olabileceğinden söz etti.

Haravgi gazetesi ise, edindiği bilgilere göre Çipras’ın Mogherini’ye, Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinin Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir çözümünden ve ileri sürdükleri Ege’deki “ihlalci” askeri faaliyetlere son vererek iyi komşuluk ilkesine saygı duymaktan geçtiğini söylediğini aktardı.

Haberde Mogherini’nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la görüştüğü de aktarıldı.

(HC/HA)