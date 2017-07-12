Çipras İle Kocias’ın Yunan Parlamentosu’ndaki Konuşmaları Rum Basınında

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün Yunan Parlamentosu’nda Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptıkları konuşmalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın dün Yunan Parlamentosu’nda Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptıkları konuşmalar, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Alithia gazetesi, “Türkiye’nin Niyeti Yok- Kocias: Türkiye Haricinde Hiç Kimse, Herhangi Birinin Üçüncü Bir Ülkede Orduya Sahip Olabileceğinin Anlaşılır Olduğunu Düşünmüyor” başlıklı haberinde, Çipras ile Kocias’ın konuşmalarına yer ayırdı.

Gazeteye göre konuşmasında, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın gerçekten bağımsız ve egemen olmasına izin verecek bir çözüme taahhütte bulunmaya niyeti olmadığını” ileri süren Çipras, “Kıbrıs sorununun adil ve yaşayabilir çözümünün, ilk ve esas olarak Kıbrıs’ın bir bölümündeki istila ve işgalin izlerinin kaldırılmasını gerektirdiğini; iki kelimeyle, bunun müdahale hakları ve garantilerin kaldırılması aynı zamanda işgal birliklerinin adadan ayrılmasını gerektirdiğini” öne sürdü.

İsviçre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konferansı konusunda ise Çipras, “Kıbrıs ile Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezlerinin belki de ilk kez bu kadar ağırlıklı olarak uluslararası toplumun da tezleri haline geldiğini” de savundu.

KOCİAS

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da parlamentoda yaptığı konuşmada, “İsviçre’deki Kıbrıs konferansında atılan ve Kıbrıs sorununu uluslararası açıdan başka bir yörüngeye koyan önemli adımlar ile atılması söz konusu adımlara” atıfta bulundu.

Gazeteye göre Kocias, konuşmasında, kendilerinin artık “Türkiye haricinde hiç kimsenin, herhangi birinin üçüncü bir ülkede orduya sahip olabileceğinin anlaşılır olduğunu düşünmediği bir çağda olduklarını” da ileri sürdü.

Gazete Yunan siyasi partilerinin de yaptıkları konuşmalarda “müzakerelerin başarısızlığı konusunda Türk tarafının net sorumluluklarına atıfta bulunduklarını” yazdı.

Haber Fileleftheros’ta, “Atacakları Adımları Senkronize Ediyorlar- Kocias’ın Gelişiyle Atina ile Lefkoşa Türkiye Karşısında Ortak Bir Çizgi Şekillendiriyor- Çipras: Niyetlerimiz Konusunda İkna Ettik- Kocias: Müzakere Pozisyonumuz Değişti”, Haravgi’de “Yunan Partilerinden Ortak Çizgi- Kıbrıs Hükümeti ile Müzakerelerin Devamına Tam Destek”, Politis’te ise “Çipras: İsviçre Çözüme İlişkin Çabaların Sonu Değil- Kocias: Garantilerin Son Bulduğu Anlaşılırdır” başlıklarıyla yer buldu.