Güney Kıbrıs:
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25 Aralık 2016 Pazar 10:56

Çipras – Erdoğan Görüşmesi Hazırlıkları Başladı

Çipras – Erdoğan Görüşmesi Hazırlıkları Başladı
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre konferansı öncesinde görüşme gerçekleştirmeleri yönündeki hazırlıkların başladığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın önümüzdeki hafta görüşmek üzere Yunan mevkidaşı Dimitrios Paraskevopulos’a randevu verdi.

Haberde, Paraskevopulos’un önümüzdeki hafta Ankara’ya giderek, Ümit Yalçın’la görüşeceği, Yalçın’ın da bu ziyarete Atina’ya giderek karşılık vereceği öne sürüldü.

Haberde, Yunanistan’ın 12 Ocak Cenevre zirvesi öncesinde Çipras-Erdoğan görüşmesini şart koştuğu ancak Türkiye’nin bu görüşmeyi mümkün olduğu kadar çok geciktirmek niyetinde olduğu da iddia edildi.

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