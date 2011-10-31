Cinsellikten Daha Zevkli 10 Şey

Söz seksten ve seksin verdiği hazdan açılınca akan sular duruyor. Ama bu defa bir değişiklik yapıyoruz ve seksle kıyasladığımızda her zaman olmasa da zaman zaman daha ağır basan hazları sıralıyoruz. işte seks kadar zevk veren 10 madde...

Çikolata

Kuşkusuz çikolata hayatta en çok lezzet aldığımız şeylerden biri. Bazen sekse bile tercih edilebilir. Aramızdan bazıları çikolata ve seks ikilisini daha çok seviyor olabilir!

Piyango ikramiyesi

Seks mutlu eder, evet ama piyango talihlisi olmanın verdiği mutluluğa ne demeli? Galiba kıyas kabul etmez!

Aşk

“Zaten aşk ve seks birbirinden ayrılmaz” dediğinizi duyar gibiyiz. Hem biz de yazmıştık; Seksin aşkla ne ilgisi var? diye… Ama seksin anlık mutluluğundansa aşkın derinden etkileyen ruh hali daha tatmin edici. Peki, kabul ediyoruz, ikisi bir arada olunca tadından yenmez!

Dedikodu

Hadi ama kabul edelim, zaman zaman dostlarla dedikodu yapmaktan hepimiz zevk alıyoruz. Hem de bazen seksten daha fazla. Aman dikkat, dozu iyi ayarlamak lazım!

Gün batımı

Güneşin battığı anın güzelliği ne kadar ilham vericidir, değil mi? İçiniz huzurla dolu, karşınızda kızıl mı kızıl güneş, mis gibi bir hava…

Ünlü biriyle dans

Hayranı olduğunuz ünlüyle bir araya geldiğinizi, hele bir de dans ettiğinizi düşünsenize… Belki baş başa bir akşam yemeği…

Flört

İlişkiden söz etmiyoruz, küçük flörtöz yaklaşımları kast ediyoruz. Tensel temas yok; sadece bakışlar, belki sözler…

Alışveriş

Alışverişten bu kadar zevk almanız için illa ki bir alışveriş çılgını olmanız gerekmiyor. Çok sevip de alamadığınız bir giysiyi ya da bir ayakkabıyı indirimli fiyatıyla yakalamanın hazzını düşünsenize…

Bakım yaptırmak

Şöyle tepeden tırnağa cilt bakımı ya da sadece manikür-pedikürle yenilenmek… Biz kadınlar bundan çok zevk alıyoruz doğrusu… Çünkü bu kendimize ayırdığımız zamanlarda aslında sohbet ederek deşarj olma fırsatını da yakalıyoruz.

Ünlü olmak

Sizin tanımadığınız birilerinin sizi tanıyıp seviyor olması, yaptığınız işleri beğenmesi çok büyük bir haz. Sahneye ya da kamera önüne çıkmanın, alkışlanmanın da zevkli olduğunu söylemek gerekiyor. Ama tabii ünlü olmanın tatsız tarafları da var. Biz şimdilik sadece seksten bile daha çok haz veren tarafıyla ilgileniyoruz!