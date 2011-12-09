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Cinsel isteksizlik ile biten ilişkiler

Cinsel isteksizlik ile biten ilişkiler

Cinsel isteksizlik ile biten ilişkiler

Cinsel isteksizlik ile biten ilişkiler

09 Aralık 2011 Cuma 23:43
Cinsel isteksizlik ile biten ilişkiler
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Avrupa Cinsel Sağlık Birliği’nin 2003-2010 yılları arasında telefon danışma hatlarını arayan iki bin 500 evli çift üzerinde yaptığı araştırmada, her üç çiftten birinde cinsel isteksizlik olduğunu belirlendi. Aynı çalışmanın bir başka sonucuna göre evli çiftlerin yüzde 20’si yılda 10 defadan daha az seks yapıyor. Burada söz konusu olan yatak odalarını ayırmış çiftler değil.

Evlilik seksi bitiriyor mu?

Bu mutsuzluğunun kaynağı partnerlerin birbiri tarafından umursanmaması veya önemsenmemesinden kaynaklanıyor. Cinsellik evliliklerin çok önemli bir parçası. İyi olduğunda çifti fiziksel tatminin çok ötesinde duygusal ve ruhsal olarak bağlıyor. Çiftin arasında derin bir ortaklık kuruluyor. Seks sona erdiğinde, çiftlerde dokunma, öpüşme ve diğer fiziksel yakınlaşmalar da son buluyor. Eşler birbirlerinden duygusal olarak da uzaklaşıyor. Genellikle eşlerden biri sorunu geçici bir durum gibi algılıyor. ‘Çok stresli, çok çalışıyor’ gibi bahaneler buluyor ama bir süre sonra öyle olmadığını görünce huzursuzluk duymaya başlıyor. Evlilik mekanik bir hal alıyor. Arkadaşlık bitiyor. Öfke duygularıyla birlikte duygusal boşanma süreci geliyor.

İsteksizlik tek taraflı mı?


Partnerlerden biri karşı tarafı reddettiğinde, öncelikle çekiciliklerini kaybettiklerini veya aldatıldıklarını düşünüyor. Özgüvenlerini kaybediyorlar. Karşı tarafa hislerini anlattıklarında genellikle, ‘Seks manyağı oldun, benle çalışsaydın ne kadar yorulduğumu anlardın’ gibi cevaplarla karşılaşıyorlar. Bir süre sonra da talep etmekten bıkıyorlar.  Çünkü hep talep eden kişi kendisi olduğu için gururu kırılıyor. Hatta kendini sürekli cinselliği isteyen histerik biri gibi hissetmeye başlıyor. Bunun üzerine artık o da cinselliği istemez hale geliyor.

 

Cinsel isteksizliğinin çözümü yok mu?

 

Cinsel isteksizlikler ortadan kaldırmak için yapmanız gereken seks hayatınıza biraz renk katmaktan fazlası değil. Cinsellikte, eğlenceden sakınmayın. Yatakta şakalar yapın, yeni şeyler deneyin. Parterinize seks yapmıyoruz artık diye söylenmek yerine ona iyi davranın. Yeni ürünler alın Örneğin Fiesta’nın Tırtıklı prezervatifi Fiesta Dotted ile partnerinize verdiğiniz zevki katlayın. Ya da sıkılaştırıcı jeli Fiesta Virgin ile daralmanın eğlenceli bir şey olduğunu öğrenin. Kısacası sevişirken eğlenin. Fiesta çeşitleri ile asıl eğlence şimdi başlıyor. 

Son Güncelleme: 09.12.2011 23:43
Anahtar Kelimeler:
Cinsel Isteksizlik Ile Biten Ilişkiler
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