Çinliler teknoloji parkı için geri geliyor

Baf Ticaret Odası yetkililerinin, Baf’ta inşa edilmesi planlanan teknoloji parkıyla ilgili yeni istişarelerde bulunmak için, Çin’deki “Changzhou National Hi-Tech District” temsilcileriyle, Güney Kıbrıs’ta önümüzdeki sonbahar başında yeni tur temaslar yapacakları ifade edildi.



Elindeki bilgilerin, Çinli yetkililerin Ağustos ayındaki tatilin sona ermesinin ardından Baf’a geleceği şeklinde olduğunu aktaran Fileleftheros, bölgede inşa edilmesi planlanan teknoloji parkının, AB üyesi bir devletin Asya’daki büyük bir şirketle işbirliği açısından, Avrupa’da türünün ilk örneği olacağına vurgu yaptı.



