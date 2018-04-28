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Cinayette iki tutuklama daha

Lefkoşa’nın güneyinde, Strovolos bölgesinde meydana gelen çifte cinayetlerle ilgili ek tutuklamalar olduğu bildirildi.

Cinayette iki tutuklama daha

Lefkoşa’nın güneyinde, Strovolos bölgesinde meydana gelen çifte cinayetlerle ilgili ek tutuklamalar olduğu bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:22
Cinayette iki tutuklama daha

Kıbrıs Rum basınından derlenen habere göre, English School matematik öğretmeni 60 yaşındaki Giorgos Hadjigeorgiou ve Kıbrıs Merkez Bankası’nda çalışan 59 yaşındaki eşi Dina Sergiou’nun öldürülmeleri ile ilgili dün akşam iki kişi daha tutuklandı.

Öte yandan gazeteler, geçtiğimiz hafta tutuklanan 33 yaşındaki cinayet zanlısının sorgu sırasında polise cinayette kullanılan bıçağı ve o gece giydiği kıyafetleri nerede sakladığını söylediğini yazdı. Bıçak ve kıyafetler zanlının babasının evinde bulundu. Yapılacak testler sonucu bıçağını çifte cinayette kullanılıp kullanılmadığı ortaya çıkacak.

Zanlının 21 yaşındaki kız arkadaşı ve 23 yaşındaki erkek kardeşi dün akşam saat 22.00 sıralarında tutuklandı.

33 yaşındaki zanlı dün 15.00 ile 20.00 saatleri arasında polis tarafından sorgulandı. Hatırlanacağı üzere mahkeme zanlıya 8 gün tutukluluk vermişti.

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Çiftin 15 yaşındaki evlatlık oğlunun avukatı Giorgos Papaioannou ise cinayetlerin ardından ilk kez konuştu.

Papaioannoui, tutuklamaların 15 yaşındaki çocuğun cinayetlerle bağlantısı olmadığını gösterdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlara değinen Papaioannoui, “itiraf et artık bitsin” şeklinde yapılan yorumların çocuğa zarar verdiğini söyledi.

Polis ise medyayı yayınlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis 33 yaşındaki zanlının aracında önceden planlanan cinayetlerin detaylarını içeren iki not defter bulduğunu da açıkladı.

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