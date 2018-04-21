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“Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir”

Güney Kıbrıs’ta Storovolo’da işlenen çifte cinayetle ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ve olayı bir tek, olayın tek şahidi olan 15 yaşındaki oğlun aydınlatabileceği bildirildi.

“Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir”

Güney Kıbrıs’ta Storovolo’da işlenen çifte cinayetle ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ve olayı bir tek, olayın tek şahidi olan 15 yaşındaki oğlun aydınlatabileceği bildirildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:37
“Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir”

Güney Kıbrıs’ta Storovolo’da işlenen çifte cinayetle ilgili polis soruşturmasının sürdüğü ve olayı bir tek, olayın tek şahidi olan 15 yaşındaki oğlun aydınlatabileceği bildirildi.

Politis gazetesi, sorgu memurlarının çocuğu takip eden psikologların da onayıyla bugün, çocuktan ifade alacaklarını kaydederken, polisin eğitimli köpekler eşliğinde delilleri ve cinayet aleti olan bıçağı arama çalışmalarının sonuç vermediğini yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, cinayetin işlenmesinin ardından evden kaçıldığına dair bir iz bulunmadığını; bölgedeki kapalı devre kamera sistemi kayıtlarında, cinayetin işlenmesinden önce veya sonra bölgeden geçen insanlara ait herhangi bir görüntü bulunmadığını, ayrıca cinayetin işlendiği saatlerde bölgeden herhangi bir araba ya da motor geçmediğinin tespit edildiğini kaydetti.

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Araştırmaların evin içine odaklandığını da belirten gazete, evin dışında herhangi bir kandamlası veya ayak izi bulunmadığını yazdı.

Alithia gazetesi ise “Tek Bıçak, Tek Fail” başlığıyla aktardığı haberinde, cinayette kullanılan aletin tek bir bıçak olduğunu ve bundan, cinayeti işleyen kişinin tek bir kişi olabileceği sonucunun çıktığını yazdı.

Gazete, polisin topladığı ilk bilgiler üzerinde araştırma yapılmaya ve civardaki evlerden ifadeler alınmaya devam edildiğini kaydetti.

Son Güncelleme: 21.04.2018 13:01
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