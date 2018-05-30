Cinayet Rum Basınında

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün işlenen ve 7 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.