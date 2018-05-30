Cinayet Rum Basınında

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün işlenen ve 7 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “7 Yaşındaki Meleğe 17 Bıçak Darbesi”, Haravgi’de “36 Yaşındaki Kadın 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürmekten 3 Gün Tutuklu”, Alithia gazetesinde “Çocuk Katili ‘Anne’- İnanılmaz Trajedi”, Politis’te ise “ Çocuğuna 17 Bıçak Darbesi Vurdu- Gönyeli’de 36 Yaşındaki Kadının 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürdüğü Trajedi- Kadının Babası Kalp Krizinden Öldü” başlıklarıyla yer aldı.
(İY/ÖK)
Haber, Fileleftheros gazetesinde “7 Yaşındaki Meleğe 17 Bıçak Darbesi”, Haravgi’de “36 Yaşındaki Kadın 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürmekten 3 Gün Tutuklu”, Alithia gazetesinde “Çocuk Katili ‘Anne’- İnanılmaz Trajedi”, Politis’te ise “ Çocuğuna 17 Bıçak Darbesi Vurdu- Gönyeli’de 36 Yaşındaki Kadının 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürdüğü Trajedi- Kadının Babası Kalp Krizinden Öldü” başlıklarıyla yer aldı.
(İY/ÖK)