Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104824
ALTIN
186.447
DOLAR
4.4681
STERLİN
5.9307
EURO
5.1895
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Evrak sahteleme suçundan bir kişi tutuklandı
EVRAK SAHTELEME SUÇUNDAN BİR KİŞİ...
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
banner282

Cinayet Rum Basınında

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün işlenen ve 7 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

Cinayet Rum Basınında

Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün işlenen ve 7 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:48
Cinayet Rum Basınında
Lefkoşa, 30 Mayıs 18 : Kuzey Kıbrıs’ta geçtiğimiz gün işlenen ve 7 yaşındaki bir çocuğun annesi tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetle ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş yer buldu.


Haber, Fileleftheros gazetesinde “7 Yaşındaki Meleğe 17 Bıçak Darbesi”, Haravgi’de “36 Yaşındaki Kadın 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürmekten 3 Gün Tutuklu”, Alithia gazetesinde “Çocuk Katili ‘Anne’- İnanılmaz Trajedi”, Politis’te ise “ Çocuğuna 17 Bıçak Darbesi Vurdu- Gönyeli’de 36 Yaşındaki Kadının 7 Yaşındaki Oğlunu Öldürdüğü Trajedi- Kadının Babası Kalp Krizinden Öldü” başlıklarıyla yer aldı.
banner277


(İY/ÖK)                     

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiprianu'dan Anastasiadis’e “Gerçekleri Çarpıtma ve Gizleme” Eleştirisi
Kiprianu'dan Anastasiadis’e “Gerçekleri Çarpıtma ve Gizleme” Eleştirisi
RMMO'da Uyuşturucu Problemi
RMMO'da Uyuşturucu Problemi
Silahlar Bulundu!
Silahlar Bulundu!
Sipahi'de Ayin düzenlendi...
Sipahi'de Ayin düzenlendi...
Sözde “Girne Belediyesi’”nin Dome Hotel Açıklaması
Sözde “Girne Belediyesi’”nin Dome Hotel Açıklaması
Lakkotripis Rum Meclisi Ticaret Komitesini Bilgilendirdi
Lakkotripis Rum Meclisi Ticaret Komitesini Bilgilendirdi
Rum Göçmenlere Yönelik Politika Değişecek
Rum Göçmenlere Yönelik Politika Değişecek
Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e Yasadışı Yollarla Gittiği İddia Edilen Ürünlere Kontrol
Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e Yasadışı Yollarla Gittiği İddia Edilen Ürünlere Kontrol
Ap Milletvekili Hristoforu, Türkiye’nin Ödeneklerinin Dondurulmasını İstedi
Ap Milletvekili Hristoforu, Türkiye’nin Ödeneklerinin Dondurulmasını İstedi
“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Eylül’e Kaldı” İddiası
“kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Eylül’e Kaldı” İddiası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim