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Çin Güney’den Hellim İthaline Başlıyor

ÇİN İLE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACI PROTOKOLÜ İMZALANDI

Çin Güney’den Hellim İthaline Başlıyor

ÇİN İLE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACI PROTOKOLÜ İMZALANDI

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
Çin Güney’den Hellim İthaline Başlıyor
ÇİN İLE SÜT ÜRÜNLERİ İHRACI PROTOKOLÜ İMZALANDI
Lefkoşa, 7 Kasım 2018 (.): Çin’de bulunan Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis Çin Gümrük Bakanı Ni Yuefeng ile süt ürünleri ihracı protokolü imzaladı. Kadis, Çin pazarının üçüncü ülkelere açılması dönemine damgasını vuracak 1’inci  Çin İthalat Fuarı’na da katılacak.
Alithia’nın “Süt Ürünlerimiz Çin’e Gidiyor… İhracat Protokolü İmzalandı” başlıklı haberine göre Kadis, Ni’ye  Rum süt ürünlerinin, özellikle de hellimin ithali görüşmelerinin olumlu sonuçlanması nedeniyle teşekkür etti, Rum süt ürünlerinin yetkili Çin hükümet birimleri tarafından kayıt ve ruhsat işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.
Ni ise “özgün Kıbrıs helliminin” çok yakında Çin piyasasında olacağına inanç belirtti ve Rum süt ürünlerinin Çin’e ihracında artan bir eğilim bulunduğunu, bu eğilimin imzalanan protokol ile daha da artacağına inandığını söyledi.
Kadis’in Ni ile görüşmesi sırasında kültür balıkçılığı ve patates gibi diğer ürünlerin ihraç prosedürlerinin de tamamlanması konusunu da gündeme getirdiğini de belirten gazete Rum Tarım Bakanı’nın, Çin pazarının üçüncü ülkelere açılması dönemine damgasını vuracak 1’inci  Çin İthalat Fuarı’na da katılacağını haberine ekledi. 
(ŞA/ŞEB)

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