Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Yajun Güney Kıbrıs’ta...



Çin Komünist Partisi Uluslararası Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Yajun’un Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Çin Komünist Partisi Uluslararası Dairesi Başkan Yardımcısı Wang Yajun’un, Rum Yönetimi Başkanı Vekili, Milletvekili Adamos Adamu tarafından dün kabul edildiğini yazdı.

Habere göre, Çin Komünist Partisi yetkilisi yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin en güvenilir ortaklarından olduğunu belirtti.

Çinli yetkili, “Tek Kuşak – Tek Yol” projesinden de söz ederken, bunun amacının sadece iki ülke arasındaki ilişkileri daha da artırmak değil, Güney Kıbrıs ekonomisinin kalkınmaya yönelik olarak ileriye götürülmesi için bir sıçrama tahtası olduğunu ifade etti.

Adamos Adamu ise açıklamasında, Çin’in Kıbrıs sorununa ilişkin istikrarlı tutumundan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adamu ayrıca, Rum Yönetimi’nin “Tek Çin” ilkesini de desteklediğini kaydetti.

