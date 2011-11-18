Cildinizi önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın

Yağlı cilde sahip kişiler; alın, burun ve çene bölgelerinde yağlanmadan kaynaklı parlama, sivilce ve makyajın kalıcı olmaması gibi şikayetler yaşarlar. Yağlı cildin en büyük avantajı ise; kırışıklık ve sarkmalara karşı kendinden korumalı olmasıdır. Cildinize doğru bakarsanız daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. İşte bazı öneriler:

Cildinizi önce ılık sonra soğuk su ile durulayın. Ilık su; cilt üzerinde biriken yağ kalıntılarını temizler. Soğuk su ise kan dolaşımını hızlandırır.

Cilt türünüz yağlı olduğu için neme ihtiyacı olmadığını düşünmeyin! Sabah ve akşam cildinizi temizledikten sonra yuvarlak hareketlerle nemlendirici kreminizi sürün.

Gece bakımı yapan göz çevresi kremini; yuvarlak hareketlerle uygulayın. Bu bakım sayesinde göz çevresi rengi parlaklaşacak ve gerginleşecektir.

Cildinizi beslemek ve yenilemek için meyve ve sebzelerden faydalanabilirsiniz. Örneğin; ciltteki yağ dengesini düzenleyip yenileyen elma sirkesi maskesini 2 haftada bir kez uygulayabilirsiniz: 1 adet salatalığı rendeleyip içerisine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin. Karşımı; temizlenmiş cilde uygulayıp 15 dakika bekleyin.