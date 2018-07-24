Cikko Ve Dillirga Metropoliti Yunan Büyükelçilik Binası Arazisi Konusunda Geri Adım Attı!

Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos’un, Yunan Hükümeti’ne, Yunanistan Büyükelçilik binası inşa edilmek üzere sattığı, ancak geri istediği, akabinde de davalık olan arazi konusunda geri adım attığı bildirildi.



Alithia gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, Nikiforos’un bugün davayı geri çekeceğini kaydederken; Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dün açıklama yaparak, Cikko ve Dillirga Metropoliti Nikiforos’a, yargı sürecinden bağımsız olarak araziyi tahsis etme kararı almasından dolayı teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

