Cikko Metropoliti Yunanistan Büyükelçiliği’nde Israrlı

Cikko Metropoliti Nikiforos’un, büyükelçilik konutu inşası için 1998’de Yunanistan devletine sattığı ancak Yunanistan’ın konutu inşa etmeyip yeniden satmak istediği Engomi’deki manastır arazisini, mahkeme kararına rağmen geri almamakta ve Yunan büyükelçiliği inşa edilmesinde ısrarlı olduğu bildirildi.

Cikko Metropoliti Nikiforos’un, büyükelçilik konutu inşası için 1998’de Yunanistan devletine sattığı ancak Yunanistan’ın konutu inşa etmeyip yeniden satmak istediği Engomi’deki manastır arazisini, mahkeme kararına rağmen geri almamakta ve Yunan büyükelçiliği inşa edilmesinde ısrarlı olduğu bildirildi.

Politis’in”Hala Büyükelçilik İstiyor” başlıklı haberine göre, Yunanistan makamlarının söz konusu araziye büyükelçilik binası ve konutu inşa edip etmemeye kesin karar verene kadar beklemeye karar veren Metropolit Nikiforos , Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’la, konuyu görüştüklerini ve Kocias’ın, araziyi değerlendirip değerlendirmeme kararı vermesi için bakanlığından bir heyeti Güney’e gönderme sözü verdiğini, heyetin henüz gelmediğini açıkladı.

Habere göre 1998 yazında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden zamanın Yunanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos, Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos ve Yunan Büyükelçi Kiriakos Rodusakis Cikko’dan, büyükelçilik binası-konutu inşa etmek için arazi istemesi üzerine söz konusu araziyi 1999’da 500 bin Kıbrıs Lirası’na (3 milyon Euro) Yunan hükümetine sattı. Bina inşaatı yapılmadı ve büyükelçilik söz konusu araziyi satışa çıkardı. Metropolit bu nedenle meseleyi yargıya götürdü ve mahkeme Şubat 2017’de arazinin 500 bin Kıbrıs Lirası (754 bin 300 Euro) ve yüzde 9 faiz karşılığında manastıra geri satılmasına hükmetti.

Gazete büyükelçilik inşa edilir arzusunu canlı tutan Metropolit Nikiforos’un, Yunan Dışişleri Bakanı Kocias’ın atama sözü verdiği komiteyi 5 yıl bekleme konusunda Yunanistan’la anlaşma yaptığını haberine ekledi.