Cikko Manastırı-Yunanistan Yargı Savaşının Yeni Duruşması 12 Haziran’da!



Cikko Manastırı’nın, büyükelçilik konutu ve binası inşa edilmek üzere 1998’de 500 bin Kıbrıs Lirası karşılığında Yunanistan devletine verdiği Lefkoşa-Engomi’deki araziyi geri talep etmesi üzerine manastır ile Yunan devleti arasında başlayan yargı süreci 12 Haziran’da devam edecek.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Yunan Büyükelçi İlias Fotopulos’un dinlendiği davanın önceki günkü bölümü, Kocias’ın şahsı üzerinden Yunan devletinin yargılanmakta olduğu ve Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’a Türkiye’den daha kötü davrandığı şeklindeki çıkışlarıyla olaylı geçmişti.



Haravgi ve Alithia’nın yer verdiği haberde, Cikko Manastırı’nın Engomi’de bulunan gayrı menkulünü, süratle ve sadece büyükelçilik konutu ve binası yapılmak üzere 1998’de 500 bin Kıbrıs Lirası karşılığında Yunanistan’a verdiği ancak Yunanistan’ın bu binaları inşa etmeyip, ilgili araziyi satmaya girişince de Cikko Manastırı’nın meseleyi yargıya taşıdığı hatırlatıldı.



Cikko Manastırı’nın iade talebiyle Yunanistan aleyhine 18 Eylül 2017’de Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı dava, Kıbrıs Lirası cinsinden ödenen satış bedelinin karşılığı ve faizinin tekabül ettiği 2 milyon 250 bin Euro karşılığında arazinin iade edilmesi kararıyla sonuçlanmıştı.



Yunanistan devletinin temyize götürmediği karar bugüne kadar uygulanmadığı için manastır şu anda, önceki mahkeme kararının uygulanmasını talep ediyor.



Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın önceki günkü duruşmada Yunanistan devletinin araziyi satmak niyetinde olmadığını, büyükelçilik konutu ve binasını inşa etme niyetinde olduğunu söylediğini de haberine ekledi.





