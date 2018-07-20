Cikko Manastırı araziyi Yunan hükümetine verecek

Cikko Manastırı’nın, Büyükelçilik binası inşa edilmek üzere Yunan Hükümeti’ne verdiği, ancak ekonomik sebeplerden dolayı bina inşa edilememesi ve satılmak istenmesi üzerine mahkemeye taşınan meselede bir sonuca varıldığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesine göre Cikko ve Dillirga Bölgesi Metropoliti Nikiforos, metropolitin, mahkeme sürecinden bağımsız olarak, araziyi Yunan Hükümeti’ne vermekle kalmayıp, binanın inşasında ekonomik desteklerde bulunacağını belirtti.



Nikiforos, arazi için tek şartlarının büyükelçilik binası yapılması olduğunu da belirtti.

