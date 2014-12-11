Çiftçiler Traktörleriyle Yollara Çıkıyor

Bazı Rum çiftçilerin, karşı karşıya oldukları sorunların çözülmemesini protesto etmek amacıyla pazartesi günü traktörleriyle yollara çıkacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi Rum Tahıl Üreticileri’nin önceki gün çiftçi örgütleriyle yaptıkları toplantıda, pazartesi günü traktörleriyle yollara çıkma kararı aldığını belirterek, tüm çiftçileri bu eyleme katılmaya çağırdığını aktardı.

Tahıl üreticilerinin koordinasyon sağlamak için pazar gününden Lakadamya eski havaalanı yakınlarında toplanacağını kaydeden gazete, çiftçilerin, pazartesi günü Lefkoşa’ya doğru yönelerek Rum Başkanlık binası, Tarım ve Maliye Bakanlıklarından geçeceğini yazdı.

TAKSİCİLER DE EYLEM YAPTI

Gazete bir başka haberinde Rum taksicilerin dün, sorunlarının çözülmemesini protesto ettiğini yazdı.

Gazete yakıtta vergi indirimi yapılması, yasadışı taksilerle mücadele edilmesi ve otobüslerle aralarındaki “haksız” rekabetin giderilmesini isteyen taksicilerin, 06.30-10.30 saatlerinde Güney Lefkoşa’da ana arterleri kapaması nedeniyle trafikte sorunların yaşandığını yazdı.