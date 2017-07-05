Che Guevara’nın Kızı Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunuyor

Güney Kıbrıs-Küba Dostluk Grubu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Küba devrimi liderlerinden Ernesto Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara’nın, dün Rum Yönetimi Başkanlığına vekâlet etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştüğü haber verildi.

Güney Kıbrıs-Küba Dostluk Grubu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Küba devrimi liderlerinden Ernesto Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara’nın, dün Rum Yönetimi Başkanlığına vekâlet etmekte olan Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştüğü haber verildi.

Aleida Guevara’nın, “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin zorluğun, diğer durumlarda da olduğu gibi, uluslararası toplumun eylemsizliğinden ibaret olduğunu” ifade ettiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nden yapılan açıklamaya dayanarak, görüşmede Güney Kıbrıs ile Küba’yı birbirine bağlayan mükemmel ilişkilerin iki tarafça da teyit edildiğini aktardı.

Gazeteye göre konuşmasında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere değinen Rum Meclis Başkanı Şilluris ise, Küba’nın, Kıbrıs sorununun adil ve yaşayabilir çözümüne ilişkin ezelden beridir muhafaza ettiği ilkeli pozisyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.