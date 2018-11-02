banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.659
DOLAR
5.4455
STERLİN
7.1097
EURO
6.2273
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Dede üzerinde kullanılan şok cihazı mahkemeye emare sunuldu
ŞOK CİHAZI MAHKEMEYE EMARE SUNULDU
Krem kutusu içerisinde 195 adet hap
KREM KUTUSU İÇERİSİNDE 195 ADET...
Elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner282

Cep Telefonları Konusunda Çıkmaz

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim’deki görüşmelerinin ardından, Güven Yaratıcı Önlem olarak sözü edilen cep telefonları konusunda dün gerçekleştirilen toplantının “çıkmaz” ile sonuçlandığı belirtildi.  

Cep Telefonları Konusunda Çıkmaz

Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim’deki görüşmelerinin ardından, Güven Yaratıcı Önlem olarak sözü edilen cep telefonları konusunda dün gerçekleştirilen toplantının “çıkmaz” ile sonuçlandığı belirtildi.  

02 Kasım 2018 Cuma 10:02
Cep Telefonları Konusunda Çıkmaz
Lefkoşa, 2 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim’deki görüşmelerinin ardından, Güven Yaratıcı Önlem olarak sözü edilen cep telefonları konusunda dün gerçekleştirilen toplantının “çıkmaz” ile sonuçlandığı belirtildi.  
Fileleftheros gazetesi “GYÖ Olarak Cep Telefonları Konusunda Çıkmaz” başlıklı haberinde, cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması konusunda, dün, müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Kıbrıs Rum tarafındaki müdahil taraflarla gerçekleştirilen toplantı haberine yer verdi. 
Gazete, tüm bu konuda çözüm olabileceğine ilişkin ümidin bulunmasına karşın, nihayetinde, geçmişte de dile getirilen engellerin, bir anlaşmaya olanak tanımamaya devam ettiğini belirtti. 
Gazete, Rum Haber Ajansı’nın atıfta bulunduğu yetkili bir kaynağa dayanarak, cep telefonuyla ilgili Güven Yaratıcı Önlemin uygulanmasına olanak tanıyacak bir uzlaşmaya  varılmasının, şu ana kadar mümkün olmadığının görüldüğünü yazdı.
Habere göre aynı kaynak “konu üzerinde maalesef çözüm bulunamadı” ifadesini kullanırken, çözümlerin, sadece “dual IMSCI” (2 telefon numaralı, tek SIM kartı) ile Lüksemburg’daki GSM  merkezi  şeklinde olabileceğini belirtti.  
Söz konusu kaynak, bunlardan bir tanesinin herhangi bir izahat yapılmadan reddedildiğini, ikincisinin ise Kıbrıs Türk şirketlerinin değil Türkiye şirketlerinin tanındığı için istenilmediğini ifade etti. 
Aynı kaynak, ancak diğer tarafın bu iki çözümden birini kabul etmesi durumunda sorunun çözüleceğini, her iki tarafın ticaret odalarının tüm çabaya yardımcı olmaya çalıştığını ancak bunların tek başlarına konuya çözüm getiremeyeceklerini söyledi.
Son olarak her iki tarafın ticaret odalarının tüm çabalara yardımcı olmaya çalıştıklarını ama tek başlarına bu soruna bir çözüm bulamayacaklarını belirtti.
Gazete, bu iki çözümün 2015 yılında da ele alındığını, o zaman da aynı sorunların gündeme getirildiğini anımsattı. 
Alithia gazetesi ise “Top Kıbrıs Türk Tarafında” başlığıyla verdiği ilgili haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, tüm Kıbrıs’ta cep telefonları üzerinden iletişim olanaklarına ilişkin topun Kıbrıs Türk tarafında bulunduğunu düşündüğünü yazdı. 
Cep telefonu konusuyla ilgili dün gerçekleştirilen toplantıda, Rum tarafının ilk başta da önerdiği iki çözümün ötesinde başka yasal yolun bulunmadığı tespitinin yapıldığını yazan gazete, bu çözümlerin “dual IMSCI”  ile Lüksemburg’taki GSM merkezi olduğunu belirtti. 
Politis gazetesi ise ilgili haberinde, müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığında, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi, GSM şirketleri, Hukuk Dairesi, Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleme Komiserlik Ofisi (GERİET), Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının, tüm Kıbrıs’taki cep telefonlarının çalışmasına ilişkin engellerin, ilgili yasada değişiklik olmaması veya Kıbrıslı Türklerin taviz vermemesi durumunda, kalmaya devam edeceğini belirtti. 
Gazete bir kaynağa dayanarak, konuyla ilgili sunulan iki öneriye atıfta bulunarak, “ilk çözümün Kıbrıs Rum tarafı için ideal olarak addedildiğini ancak bunun herhangi bir izahat olmaksızın, Kıbrıs Türk tarafınca reddedildiğini; ikincisinin de, Kıbrıslı Türk şirketleriyle işbirliği yapan ya da yan şirket olan Türk şirketleriyle alakalı olduğu için Kıbrıslı Türkler tarafından reddedildiğini” yazdı. 
Gazete Kıbrıs Rum tarafının da, yasaya uygun olmadığı için Kıbrıs Türk şirketleriyle anlaşma imzalanmasına karşı çıktığını belirtti. 
Gazete haberinde, Kıbrıs Rum tarafında yürürlükte bulunan “Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Düzenleme (2004) Yasası” ve yasanın ilgili 149 (5) (g) maddesinin düzenlenmesine ilişkin anlaşmazlıkların bulunduğunu yazdı.
Gazete, söz konusu yasanın, Avrupa Birliği’nin tavrından ve Hukuk Dairesi’nin toplantıda yer alan temsilcisinin ifadelerinden,  düzenlenmesinin mümkün olduğu sonucunun da çıktığını belirtti. 
PRODROMU 
Alithia gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, dün katıldığı bir radyo programında konu hakkında yaptığı açıklamada, liderlerin son gerçekleştirdikleri görüşmede cep telefonu konusuna değindiklerini belirtti. 
Bilindiği üzere, ilk baştan itibaren ortaya çıkan sorunların çözümlenmesine neden olacak bazı önerilerin bulunduğunu belirten Prodromu, bugüne kadar bu önerilerin kabul edilmediğini söyledi. 
Prodromu, bu önerilerin bugünlerde yine gündeme getirileceğinin görüldüğünü, teknik komitelerin çalışması gerektiğini, kendilerine ait teknik komitenin, konuyu müzakereci Andreas Mavroyannis ile ele aldığını, 12 Kasım’a kadar (muhtemel ve ihtimal olan)  bazı sonuçlar alınması durumunda, o tarihte liderlerin bu gelişmeyi açıklaması için bir araya gelebileceğini de söyledi. 
(FK/ÖK)


 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“şimdi Tüm Gözler Lute’ta”
“şimdi Tüm Gözler Lute’ta”
İlkokul Öğretmeninden “ohi Günü” Töreninde Faşist Konuşma
İlkokul Öğretmeninden “ohi Günü” Töreninde Faşist Konuşma
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyine Ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak
Anastasiadis Rum Ulusal Konseyine Ve Halka Son Gelişmeleri Aktaracak
Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları
Larnaka Türk Mezarlığında Arapça Yazılı Yeni Mezar Taşları
Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi
Güney Kıbrıs’ta Bir Depoda 64 Kilo Hint Keneviri Ele Geçirildi
Cobalt Havayolları Rum Yönetimi Aleyhinde İdari Mahkemeye Başvuru Yaptı
Cobalt Havayolları Rum Yönetimi Aleyhinde İdari Mahkemeye Başvuru Yaptı
“nemesis 2018” İcra Edildi
“nemesis 2018” İcra Edildi
Güney Kıbrıs’taki Barajlar Trajik Bir Görüntü Veriyor
Güney Kıbrıs’taki Barajlar Trajik Bir Görüntü Veriyor
Lute Guterres’ten “zaman daralıyor” mesajı getirdi
Lute Guterres’ten “zaman daralıyor” mesajı getirdi
“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”
“10’uncu Parseldeki Hazırlık Tatbikatları Tamamlandı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim