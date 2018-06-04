banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99912
ALTIN
192.898
DOLAR
4.6317
STERLİN
6.1891
EURO
5.4304
Akova’da maç sonrası kavga
AKOVA’DA MAÇ SONRASI KAVGA 
Gazimağusa, Karpaşa ve Gönyeli'de hırsızlık
GAZİMAĞUSA, KARPAŞA VE GÖNYELİ’DE HIRSIZLIK
Yarın elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Efsane yeniden eski yerinde üretimde
EFSANE YENİDEN ESKİ YERİNDE ÜRETİMDE
banner282
Flaş Haber
Söz yargıda!
Kapat

Cep Telefonlarıyla Karşılıklı İletişimde “Hatlar Karışık”

NEOFİTOS PAPADOPULOS: “BİR YOL DAHA VAR”

Cep Telefonlarıyla Karşılıklı İletişimde “Hatlar Karışık”

NEOFİTOS PAPADOPULOS: “BİR YOL DAHA VAR”

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:27
Cep Telefonlarıyla Karşılıklı İletişimde “Hatlar Karışık”


NEOFİTOS PAPADOPULOS: “BİR YOL DAHA VAR”

CTP Milletvekili eski Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros’un, Ada’nın her iki yanında cep telefonlarıyla karşılıklı iletişim sağlanması için “Mobile Phone Interoperability” adlı bir işbirliği modeli geliştirildiğini ancak Rum tarafının bunu reddettiğini açıklaması üzerine Rum Elektronik İletişim Düzenleme Kurulu Müdürü Neofitos Papadopulos, başka çözümler de olduğundan söz etti.

banner277
Politis “Hatlar Karışık” başlıklı haberinde, Toros’un Voice of The Island isimli internet gazetesinde, Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’e cevap nitelikli açıklamasının satırbaşları yanında, konuyu sorduğu Neofitos Papadopulos’un hem Rum tarafının ilgili modeli reddetme sebebi hem de “başka çözüm” önerisine yer verdi.
Habere göre Papadopulos, Rum tarafının, şirketler arasında ve Lüksemburg’daki dağıtım merkezi ile ilgili anlaşma imzalanması önerisini, “ruhsatsız elektronik iletişim şebekesinin işleyişini kolaylaştırmayı yasaklayan” Elektronik İletişim Yasası’nın 149 (5) (g) maddesine dayanarak reddettiğini söyledi.
Kıbrıs Türk tarafının da, Rum tarafının; Rum şirketlerinin KKTC’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk GSM operatörleri ile işbirliği yapan Türk GSM operatörleri ile anlaşma yapması önerisini reddettiğini kaydeden Papadopulos “ancak, kullanıcının her bir GSM operatörü tarafından abone olarak tanınacağı duble IMSI kartları sağlanması ile ilgili bir öneri daha vardı” dedi. Papadopulos, Kıbrıs Türk GSM operatörlerinin, “Rum şirketleri ile rekabet etmekten korktuklarını” savundu ve ücretleri düşük sınırda tutmak isteyerek bu öneriyi reddettiklerini anlattı.
 

banner288
Son Güncelleme: 04.06.2018 12:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baf, Sirtaki İle Guınnes Rekorlar Kitabında
Baf, Sirtaki İle Guınnes Rekorlar Kitabında
ABD’deki Dış Rumlardan Etkinlik
ABD’deki Dış Rumlardan Etkinlik
"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”
"Mülkiyet Çalışma Grubu Üyesi Simeu: “Kıbrıs Türk Tarafı Bir Adım Önümüzde Olmayı Başardı”
Larnaka’daki Zuhuri Camii’nin Yeniden Yapılandırılması Çalışmalarına Büyük İlgi!
Larnaka’daki Zuhuri Camii’nin Yeniden Yapılandırılması Çalışmalarına Büyük İlgi!
Petrol Fiyatlarındaki Artış Elektrik Zammına Neden Oldu!
Petrol Fiyatlarındaki Artış Elektrik Zammına Neden Oldu!
Rum Hükümeti ve DİSİ’den AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt
Rum Hükümeti ve DİSİ’den AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt
Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Anastasiadis’ten destek isteyecek
Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Anastasiadis’ten destek isteyecek
“Guterres Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak istemiyor” iddiası
“Guterres Kıbrıs sorununa yeniden müdahil olmak istemiyor” iddiası
Anastasiadis: “yaşayabilir Bir Çözümün Sağlanmasına Bağlıyım”
Anastasiadis: “yaşayabilir Bir Çözümün Sağlanmasına Bağlıyım”
"Andros Kiprianu “Oyalama Hainliktir”
"Andros Kiprianu “Oyalama Hainliktir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim