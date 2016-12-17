“JUNCKER, TUSK VE MOGHERİNİ ÇOK TARAFLI KONFERANSTA”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, AB’nin, Cenevre’deki konferansa katılmasına ilişkin güçlü siyasi iradenin teyit edildiği belirtildi.

Politis gazetesi “Cenevre İçin AB’ye Bilet-Juncker, Tusk ve Mogherini Çok Taraflı Konferansta- Kıbrıs Sorununa İlişkin Öncelik” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında dün gerçekleştirilen baş başa görüşmeye yer verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’in, Cenevre’deki konferansa katılmaya hazır olduğunun gözüktüğünü belirten gazete Juncker’in beraberinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin olmasının da beklendiğini yazdı.

Cenevre’deki konferansta, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın olmasının da beklendiğini yazan gazete Almanya’nın da-Almanya’nın, Başbakan Angela Merkel yoksa Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından temsil edileceği netlik kazanmadı-konferansa katılma şeklinde yoğun isteğini dile getirdiğini belirtti.

Brüksel’deki AB zirvesi çerçevesinde, Kıbrıs sorununa ve Cenevre’deki konferansa öncelik verildiğini, buna bağlı olarak Ocak ayında AB dönem başkanlığını devralacak olan Malta’dan, AB yetkililerin Cenevre’deki zirveye katılabilmesi için, dönem başkanlığının başlangıç töreni tarihini değiştirmesinin istendiğini belirten gazete diplomatik kaynaklara dayanarak AB içerisindeki Kıbrıs sorununa ilişkin ortamın iyimser olduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Juncker ile Birlikte ve Gri Alanlar” başlıklı haberinde AB’nin, Cenevre’deki zirvede, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker liderliğiyle temsil edileceğini yazdı.

Avrupa Komisyonu Basın Sözcüsü Margaritis Schinas’ın açıkladığı gibi, AB’nin konferansta yer almasına ilişkin iki liderden yeşil ışık alındığını yazan gazete AB’nin oynayacağı role ilişkin “gri alanların” var olmaya devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının, çözümün, AB normlarıyla mutlak uyumunun garanti altına alınması için AB’nin özlü müdahil olmasında ısrar ettiğini belirten gazete, Türk tarafının ise bu konuya AB’nin basit katılımı şeklinde yaklaştığını savundu.

HRİSTODULİDİS

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasındaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi için kritik ve tarihi olan bu anda, Avrupa Komisyonu’nun mevcut bulunmaya ve AB üyesi ülke karşısında kendisine atfedilen sorumlulukları da üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Anastasiadis ve Juncker’in, AB üyesi bir ülke için en iyi güvenliğin, yönetim sisteminin işlevselliği ve AB üyesi olarak kendisine ait sıfatı olduğu şeklinde ortak inanca sahip olduklarını belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Anastasiadis ile Juncker arasındaki görüşmede, müzakere masasında ele alınan altı müzakere başlığına ilişkin konular, çözümün AB normlarıyla uyumunun gerekliliği, çözümden sonra 10’uncu protokol temelinde KKTC’de AB normlarının uygulanmasına ilişkin ad hoc komite ve bu ad hoc komite çalışmalarının, müzakerelerdeki ilerlemeyle doğrudan bağlı olduğu gibi altı başlıkla benzer olan konuların ele alındığını ifade etti.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis açıklamasında, Cenevre’deki konferansın, 12 Ocak’ta başlayacağını, aynı tarihte, Malta’nın AB Dönem Başkanlığı’nın başlamasına ilişkin törenin yapılmasının da planlandığını, Malta hükümetinin, AB yetkililerinin Cenevre’deki konferansa katılabilmesi için sonuç bildirgesinin ardından dönem başkanlığı törenini değiştirdiğini de belirtti.

ÇİPRAS

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak muhtemelen son fırsattan söz eden açıklamasına yer verdi.

Habere göre Çipras, Brüksel’deki zirve çerçevesindeki açıklamasında Kıbrıs sorununa ilişkin muhtemelen son fırsatın olabileceğinden bahsetti ve Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fırsat penceresinin açık tutulmasında fayda bulunduğunu da söyledi.

ANASTASİADİS-JUNCKER GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DİĞER BAŞLIKLAR

Alithia: “Anastasiadis Cenevre’ye AB’nin Güçlü Desteğiyle Gidiyor”

Simerini: “Juncker Mevcudiyet Dile Getiriyor”

Haravgi: “Juncker Çok Taraflı Konferansta Mevcut Olacağını Belirtiyor”