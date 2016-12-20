“Cenevre, Ada’daki Görüşmelerin Devamı Niteliğinde Olabilir”

Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacak Kıbrıs konulu konferansa kimlerin davet edileceğinin belirsiz olduğu, bu nedenle konferansın, AB kurumlarının da katılımıyla, Ada’da yapılan görüşmelerin bir devamı niteliğinde olabileceği iddia edildi.

“YOĞUNLAŞTIRILMASINA KARŞIN MÜZAKERELER, ANLAŞMAZLIKLARIN ÜZERİNE KÖPRÜ KURACAK DERECEDE İLERLEMİYOR”

“BİR ŞEY OLACAKSA, LİDERLER DÜZEYİNDE OLACAK”

MAY: “KATKISI OLACAKSA KATILMAYA HAZIRIZ, ÖNEMLİ OLAN SONUÇ ÇIKMASIDIR”

Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılacak Kıbrıs konulu konferansa kimlerin davet edileceğinin belirsiz olduğu, bu nedenle konferansın, AB kurumlarının da katılımıyla, Ada’da yapılan görüşmelerin bir devamı niteliğinde olabileceği iddia edildi.

Haravgi’nin haberine göre BM Genel Sekreteri’nin 12 Ocak’ta Cenevre’de toplanacak Kıbrıs konferansına BM Güvenlik Konseyi üyelerini ve diğerlerini davet edip etmeyeceği belirsiz.

Müzakerelerde havada kalan konuların halen çok fazla olduğu ve Cenevre öncesinde kapanmayacakları yönünde bir kanaatin hakim olduğuna işaret eden gazete, müzakereciler düzeyindeki görüşmeler yoğunlaştırılmış olmasına rağmen müzakerelerin, anlaşmazlıkların üzerine köprü kurulacak derecede ilerlemiyor göründüğüne dikkat çekti.

Gazete, müzakere masasında olup bitenlerden haberdar bir kaynağının “bir şey olacaksa, liderler düzeyinde olacak” açıklamasını öne çıkardı.

LİDERLER PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Habere göre, liderler, 22 Aralık Perşembe günü yeniden bir araya gelecek. Bu görüşmenin, 2016’nın son liderler görüşmesi olması bekleniyor.

Müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis’in dün “devletin yapıları, kurumları ve çözümün hayata geçirilmesi konularını” ele aldığı kaydedildi. Müzakerecilerin yarın da bir araya gelmesi beleniyor.

EIDE YARIN LİDERLERLE AYRI AYRI GÖRÜŞECEK

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, perşembe günkü liderler görüşmesinin hazırlıkları için yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Gazete, Rum siyasi partilerin, Cenevre’ye gidilmeden önce özlü bir görüşme yapılması için talep ettiği Rum Ulusal Konseyi toplantısının Noel sonrasında yapılacağını da haberine ekledi.

MAY: “KATKISI OLACAKSA KATILMAYA HAZIRIZ. ÖNEMLİ OLAN SONUÇ ÇIKMASI”

Politis, Avam Kamarası’nın dünkü toplantısı sırasında İngiltere’nin ve AB’nin Cenevre için hazır olup olmadığı sorusuna muhatap olan İngiltere Başbakanı Theresa May’in, “İngiltere de AB gibi Cenevre’de olmaya hazırdır. Çözüm bulunmasına katkısı olacaksa katılmaya hazırız. Önemli olan, sonuç çıkmasıdır” dediğini yazdı.

KOCAS, DIŞ POLİTİKA ULUSAL KONSEYİ’Nİ KIBRIS GÜNDEMİ İLE TOPLUYOR

Haberde, Yunanistan Dış Politika Ulusal Konseyi’nin Cuma günü, Kıbrıs sorunu gündemiyle toplanacağı ve bunun, Dış Politika Ulusal Konseyi’nin Kıbrıs sorunu konulu ikinci toplantısı, Kocas’ın bilgilendirme yaptığı Dış Konular ve Savunma Komitesi ile Yunan Meclisi dostluk grubu üyelerine yaptığı bilgilendirmenin devamı olacağına dikkat çektiği haber verildi.

Simerini ise perşembe günkü görüşmeden sonra Noel ve yılbaşı arasında görüşmeyecek olan liderlerin 2017’nin ilk günlerinde gerçekleşecek bir sonraki görüşmesinin Cenevre görüşmesi yönünde atılacak adımlar açısından belirleyici olacağını yazdı.

“ANKARA, ADA’DA İNGİLİZ ÜSLERİ BENZERİ ASKERİ ÜS KURMAK İSTİYOR”

Gazete, “Ta Nea” isimli Yunan gazetesini kaynak göstererek, Ankara’nın, tek yanlı garantinin parçası olarak, Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nun Kıbrıs Türk devletçiğinde askeri üs kurup, idame ettirmeyi gündeme getirmeye çalıştığını iddia etti. Gazete, bu formülü, Kıbrıs sorununa uzlaşı çerçevesinde çıkış yolu olarak “vazgeçilmez ön koşul/olmazsa olmaz” (sine qua non) olarak şart koştuğunu yazdı.

Habere göre, “Ta Nea”, Ankara’nın “bölgedeki geniş projelerinin parçası olarak, fiili köprübaşı gördüğü Akdeniz’deki askeri varlığını daimileştirmek için Ada’da İngiliz üsleri benzeri üs kurmak istediğini” yazdı.

“BM BİR ÇIKMAZDAN KAYGI DUYUYOR”

“Ta Nea” daha önceki bir haberinde, garantiler konusunda “AngloAmerikanların uzlaşı önerisinden söz ettiğini ve bu önerinin Londra ve Washington başta olmak üzere arabuluculuk yapan bazı ilgili başkentlere iletildiğini yazmıştı. Londra ve Washington’un güvenlik ve garantiler konusuna dair pozisyonunun, Cenevre’ye katılacak olanlar gibi, yeterince netleşmeyip gelişmelerin “Gordion düğümünü” oluşturduğunu kaydetti.

Adı geçen Yunan gazetesi ayrıca BM’nin, bu “düğümlerin” aşılması yönünde kararlı inisiyatifler olmazsa, bir çıkmaz olmasından kaygı duyduğuna da işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, “Ta Nea”nın geçen haftaki, garantilerle ilgili uzlaşı formülü iddiasını yalanlamaktan kaçındığına işaret eden gazete, buna ilaveten, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Cenevre Konferansı ile ilgili çalışmaların başarısızlığa uğramaması, daha konferans başlamadan çıkmaz olmaması için çok daha etkin inisiyatifler alacağına da işaret etti.

BIDEN LİDERLERE TELKİNDE BULUNDU

Biden’ın bir röportajında, geçen hafta Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i telefonla arayarak, bunca başarıdan sonra geri adım atmamaları telkininde bulunduğunu ve olası başarısızlıktan bütün tarafları bekleyen tehlikelere dikkat çektiğini yazdı.

Şu anda bütün çabaların TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras’ın görüşmesinin ayarlanmasına odaklandığına dikkat çekilen haberde, önümüzdeki günlerde, her iki ülkenin de doğrudan müdahil olduğu garantiler konusunda yeterli yakınlaşma başarılması için baskı yapılmaya başlanacağı da savunuldu.

Haberde, İngiltere’nin ise müdahale için beklemede olduğu, tek hedefinin ise “Toprak” başlığında uzlaşıya varabilmeleri için bir kısmını “Kıbrıslılara” verilebileceğini açıkladığı İngiliz üsleri topraklarının idamesi olduğuna işaret edildi.

Fileleftheros haberi, “Cenevre’ye Kadar Anlaşmaların Üzerine Köprü Aranıyor… Yeni Akıncı-Anastasiadis Görüşmesi Perşembe Günü” başlığıyla aktardı.