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Çelepis: “kıbrıs Sorunundaki Durum Oldukça Endişe Verici”

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : AKEL’in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorunundaki durumun oldukça endişe verici olduğunu söyledi.

Çelepis: “kıbrıs Sorunundaki Durum Oldukça Endişe Verici”

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : AKEL’in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorunundaki durumun oldukça endişe verici olduğunu söyledi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:56
Çelepis: “kıbrıs Sorunundaki Durum Oldukça Endişe Verici”

Lefkoşa, 4 Kasım 18 : AKEL’in Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Tumazos Çelepis, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs sorunundaki durumun oldukça endişe verici olduğunu söyledi.


Alithia gazetesinde yer alan demecinde, iki kesimli iki toplumlu federasyondan farklı bir çözümün ilk kez bu kadar yoğun şekilde tartışılmakta olduğunu dile getiren Çelepis, AKEL’in daima federasyon çözümü hedefinin terk edilmesi durumunda, tek devlet çözümüne gidilemeyeceğini ve bölünmenin meşru hale geleceğini savunduğunu söyledi.

Crans - Montana’daki başarısızlığın akabinde yaşanan gelişmelerin, tam olarak bunu doğruladığını savunan Çelepis, ilk kez başka seçeneklerin tartışılmakta olduğuna işaret etti.

Crans - Montana’da gerçekten ne olduğu konusunda, iki taban tabana zıt anlatım bulunduğunu ifade eden Çelepis, bunlardan birincisinin; Rum Başkanlığı’nın anlatımı olduğunu ve buna göre, “başarısızlığın Ankara’nın garanti ve müdahale haklarının devam etmesi, Türk Ordusu’nun daimi kalışı ve askeri üsle ilgili ısrarlarından kaynaklandığını” öne sürdü.

Çelepis, BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporlarında da kayda geçen anlatımına göre ise; “üç garantör ülkenin de güvenlik ve garantiler konusunda olumlu bir tutumları olduğu, fakat iki liderin sorumluluğa sahip olduğunu ve tarihi bir fırsatın kaybedildiğini” ileri sürdü.

Öte yandan, kendisinin de bu görüşmeler sırasında Crans - Montana’da bulunduğunu anımsatan Çelepis, “Türk tarafının bu müzakerelerdeki tutumunun oldukça yapıcı olduğunu” vurguladı.

Kendisinin de orada olmasından dolayı, gerçekten ne olduğu konusunda bir resme sahip olduğunu belirten Çelepis, fakat bunların artık geçmişte kaldığını ve ileriye bakılması gerektiğini söyledi.

Mevcut durumun (statüko) değişmeden kalamayacağını, fakat bunun kendi aleyhlerine olacak şekilde değişmekte olduğunu kaydeden Çelepis, ileriye gidilmesinin tek yolunun, iki tarafın da BM Genel Sekreteri’nin de vurguladığı üzere, anlamı olacak şekilde müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etmeleri olduğuna işaret etti.

Bunu ise; “müzakerenin Crans - Montana’da kaldığı yerden devam etmesi” şeklinde izah eden Çelepis, müzakerelerin şu ana kadar yeniden başlamamasının, tarafların yaptıkları açıklamalara rağmen, BM Genel Sekreteri’nin, henüz tarafların kendi önerdiği şekilde süreçte ilerlemeye hazır oldukları konusunda ikna olmadığını teyit ettiğini ifade etti.

Alithia muhabirinin sorusu üzerine, “Sizinle, Kıbrıslı Rumların federasyon veya taksim şeklinde iki temel seçeneği bulunduğu konusunda hem fikirim” ifadesini kullanan Çelepis, bunun şimdi her zamankinden daha haklı bir değerlendirme gibi göründüğünü sözlerine ekledi.

(İY/SEL)
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