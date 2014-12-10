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Çek Cumhuriyeti Ve Almanya Rum Lise Diplomalarını Tanımıyor

Çek Cumhuriyeti ile Almanya’nın Rum tarafındaki liselerin verdiği diplomaları tanımadığı bildirildi.

Çek Cumhuriyeti Ve Almanya Rum Lise Diplomalarını Tanımıyor

Çek Cumhuriyeti ile Almanya’nın Rum tarafındaki liselerin verdiği diplomaları tanımadığı bildirildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 10:28
Çek Cumhuriyeti Ve Almanya Rum Lise Diplomalarını Tanımıyor
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 Çek Cumhuriyeti ile Almanya’nın Rum tarafındaki liselerin verdiği diplomaları tanımadığı bildirildi.

Haravgi “Kıbrıs’ın Diplomalarını Tanımıyorlar... Çek Cumhuriyeti ve Almanya Liselerimizin Diplomalarının Muteberliğini Sorguluyor” başlıklı haberinde Çek Cumhuriyeti ve Almanya’nın, Rum liselerinden mezun olan ve üniversite eğitimi için bu ülkelere giden öğrencilere, Güney Kıbrıs tarafından verilen orta eğitim diplomaları tanımadıkları bilgisini verdiklerini yazdı.

Gazete halen adı geçen ülkelerde hazırlık programlarını takip etmekte olan öğrencilerin Ekim ayında Rum Eğitim Bakanlığı’ndan, meseleye müdahale etmesini istediklerini ancak bakanlığın zamanında ve yeterli müdahalede bulunmadığını, bu nedenle öğrencilerin gittikleri ülkelerde ortada kaldığını belirtti.

Habere göre konu dünkü Rum Meclisi Eğitim Komitesi toplantısında ele alındı. Toplantıda, Rum Orta Eğitim Kurumları tarafından verilen diplomaların AB üyesi ülkelerde tanınmama nedenlerinin; lise eğitiminin süresi, ders seçimi ve AB üyesi ülkelerin üniversitelerine giriş sınavı bulunmaması olduğu belirlendi. Komite toplantısında milletvekilleri “artık diplomalarımızın muteberliği sorgulanır oldu” vurgusunu yaptı.

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