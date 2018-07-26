Çavuşoğlu’nun Ziyaretine Tepkiler...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yapılan açıklamalara Rum hükümeti ve siyasi partilerinden tepkiler geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretine ilişkin bir soruya karşılık dün yaptığı açıklamada, “dikkatlerin müzakerelerin yeniden başlamasından başka yere çekilmesine yönelik çabalar hakkında kamuoyu önünde yorum yapılmasından özellikle kaçınılması gerektiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı aracılığıyla girişim üstlendiği ve kendilerinin de müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin siyasi iradelerini dile getirdikleri bu dönemde, dikkati başka yönlere çekecek açıklamaların yapılmasının fayda sağlamayacağını iddia etti.

Öte yandan EDEK ve Rum Çevreciler Hareketi dün yaptıkları açıklamalarla Çavuşoğlu’nun ziyaretine yönelik eleştirilerde bulundular.

Habere göre EDEK ve Çevreciler açıklamalarında özetle, Çavuşoğulu’nun “tehditlerine karşın” Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak, Çavuşoğulu ve Akıncı’nın bu tavırla mı çözüm müzakerelerine gelecekleri sorusunu dile getirdiler.

Söz konusu partiler ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ve hükümetinin gerekli tüm tedbirleri alması, girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladılar.

