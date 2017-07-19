Çavuşoğlu’nun Ziyareti Rum Basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve ziyaret öncesi yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs’ta Başka Süreçler Olacak” başlığıyla verdiği haberinde, Çavuşoğlu’nun gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerekse Kıbrıs Türk parti liderleriyle bir araya geldiğini yazdı.
Haberde Çavuşoğlu’nun KKTC’ye gelmeden önce Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar da aktarıldı.
Çavuşoğlu’nun “Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs’ta” şekildeki ifadesini ön plana çıkaran gazete, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ı eleştirerek, Crans Montana’da müzakereler yapılırken, sondajla tek taraflı adımlar atarak, gerçek niyetlerini ortaya koyduklarına dair suçlamada bulunduğunu aktardı.
Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla aktardı:
Haravgi: “Çavuşoğlu Kıbrıs’ta Başka Süreçler Olacağını Söylüyor”
Alithia: “Çavuşoğlu İşgal Bölgelerine Tehditlerle Geldi”
Politis: “Başka Süreçler”