Çavuşoğlu’nun Ziyareti Rum Basınında

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla aktardı:

Çavuşoğlu’nun “Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs’ta” şekildeki ifadesini ön plana çıkaran gazete, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ı eleştirerek, Crans Montana’da müzakereler yapılırken, sondajla tek taraflı adımlar atarak, gerçek niyetlerini ortaya koyduklarına dair suçlamada bulunduğunu aktardı.

Haberde Çavuşoğlu’nun KKTC’ye gelmeden önce Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar da aktarıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve ziyaret öncesi yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti ve ziyaret öncesi yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.