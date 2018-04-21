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Çavuşoğlu’nun KKTC temasları Rum basınında geniş yer aldı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün, KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Çavuşoğlu’nun KKTC temasları Rum basınında geniş yer aldı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün, KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:50
Çavuşoğlu’nun KKTC temasları Rum basınında geniş yer aldı!

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün, KKTC’de gerçekleştirdiği temaslar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Rahatsız Göründü… Çavuşoğlu Akıncı’ya Giderek Yemeği ve Kıbrıs Sorununu Görüştü” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Türk tarafının Kıbrıs sorununda atacağı adımları gizli tutmayı tercih ettiğini ve Çavuşoğlu’nun, gelmeden önce yapılacağı ilan edilen basın toplantısını iptal ederek, temasları hakkında bilgi vermemeyi seçtiğini iddia etti.

Çavuşoğlu’nun bu hareketinin kayda değer olduğunu öne süren gazete, Kıbrıs Türk tarafının daha önce hiç böyle bir tavırla karşılaşmadığını, özellikle de Çavuşoğlu’nun daha önce hiç böyle bir tavır sergilemediğini savundu.

Gazete, Çavuşoğlu’nu şu anda Türkiye’de 24 Nisan’da yapılacak olan seçimin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasının daha çok ilgilendirdiği iddiasında bulundu.

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Çavuşoğlu’nun bu tavrının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye’nin onayını almadan yemek yemeye gitmesinden kaynaklandığını öne süren gazete, Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gelecek hafta yapacağı görüşme öncesinde renk vermemek için açıklama yapmamış olmasının da muhtemel olduğunu iddia etti.

Akıncı’nın yemekle ilgili BM’den, bölgede herhangi bir gazeteci olmaması ve yemekle ilgili herhangi bir fotoğraf servis edilmemesini talep ettiğini de anımsatan gazete, Akıncı’nın bu talebini, yemeği onaylamayan Türkiye’yi daha fazla rahatsız etmemek adına yapılmış bir talep olarak nitelendirdi.

Politis gazetesi “Sonuçsuz İstişare… Akıncı-Çavuşoğlu Açıklama Yapmadan Görüş Alışverişinde Bulundu” başlığıyla aktardığı haberinde, Akıncı ile Çavuşoğlu’nun görüşmesi bittiği sıralarda, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından, Çavuşoğlu’nun 24-25 Nisan’da New York’ta düzenlenecek olan Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı çerçevesinde Guterres ile görüşeceğinin duyurulduğunu yazdı.

Haber, Haravgi gazetesinde “Atılacak Adımlar İçin Konsensüs Sağlanamadı”, Alithia gazetesinde de “Mevlüt Çavuşoğlu Konfederasyon mu Yoksa İki Devlet mi Önerdi” başlığıyla yansıtıldı.

Son Güncelleme: 21.04.2018 12:37
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeçavuşoğluKktcRumBasın
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