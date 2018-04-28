Çavuşoğlu’nun DHA’ya açıklamaları Rum basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğan Haber Ajansı’na (DHA) Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.