Çavuşoğlu’nun DHA’ya açıklamaları Rum basınında

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğan Haber Ajansı’na (DHA) Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.
Fileleftheros gazetesi “Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Yol Haritası İlan Etti” başlığıyla aktardığı haberinde, Çavuşoğlu’nun ilerleyen dönemde KKTC yetkilileriyle sıkı işbirliği içerisinde yeni bir yol haritası belirleneceğine dair söylemini öne çıkardı.
Gazete, Çavuşoğlu’nun DHA’ya açıklamalarında, müzakerelerde zemin değişikliği yapılmasını haklı çıkarmaya çalıştığını iddia etti.Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:
Politis gazetesi: “Yeni Yol Haritasına Doğru Gidiyor”
Alithia gazetesi: “Yeni Yol Haritamızı Kısa Süre İçerisinde Belirleyeceğiz”
Haravgi gazetesi: “Çavuşoğlu Ortak Olmayan Geleceği Rum Tarafına Yüklüyor.”