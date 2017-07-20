Güney Kıbrıs:
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20 Temmuz 2017 Perşembe 07:40

Çavuşoğlu’nun “Belli Olduğunda Paylaşırız” Sözü Rum Basınında Öne Çıktı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa değinerek, “yol haritası belli olduğunda paylaşacaklarına” dair sözleri Rum basınında yankı buldu.

Çavuşoğlu'nun 'Belli Olduğunda Paylaşırız” Sözü Rum Basınında Öne Çıktı
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununa değinerek, “yol haritası belli olduğunda paylaşacaklarına” dair sözleri Rum basınında yankı buldu.

Politis gazetesi “Daha Konuşmayacaklar” başlığıyla verdiği haberinde, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili Azerbaycan’dan yaptığı açıklamalarda, Lefkoşa’da çok güzel fikir alış verişinde bulunduklarını belirerek, yol haritası belli olduğunda bunu paylaşacaklarını söylediğini aktardı.

Gazete, Çavuşoğlu’nun aynı çerçevedeki diğer açıklamalarına da ayrıntısıyla yer verdi.

Haravgi gazetesi Çavuşoğlu’nun sözlerini “İstişare Ediyorlar ve Yeni Yol Haritası Hazırlıyorlar… Türkiye ve ‘KKTC’ Müzakereler Sürecini Destekliyor ” başlıklarıyla aktarırken, Alithia gazetesi haberinde “Yeni Yol Haritası ‘Pişiyor’ Ancak Gelecek” başlığını kullandı.


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