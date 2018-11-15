Çavuşoğlu Ve Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın enerji konusundaki açıklamaları, bugünkü Rum basını haberlerine de yansıdı.

Alithia gazetesi “Tedbirlerimizi Aldık… Mersin Açıklarında İkinci Sondaj Başlıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Çavuşoğlu’nun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde başlayan sondaj çalışmalarından birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs etrafındaki çıkarlarını korumak için gereken tedbirlerin alındığına dair açıklamasını öne çıkardı.

Gazete, Akıncı’nın Kıbrıslı Türklerin de enerjiyle ilgili Rumlarla eşit haklara sahip olduğunu vurguladığı açıklamasını da “Rumlar Bizim de Eşit Hak ve Söze Sahip Olduğumuzu Anlamalı” başlığıyla yansıttı.

Haber, diğer gazetelerde de şu başlıklarla yansıtıldı:

Fileleftheros gazetesi: “Ankara Kendi Çalıp Kendi Oynuyor” – “Geçmişin Anlaşmalarına Bağlı”

Politis gazetesi: “Rumların Eşitlikle İlgili Açıklamaları Yanıltıcı”

Haravgi gazetesi: “Çavuşoğlu: Kıbrıs Denizindeki Çıkarlarımızı Koruyoruz”.

(GE/ÖK)