Çavuşoğlu-kocias Görüşmesi Rum Basınında…

HRİSTODULİDİS BİLGİ TOPLUYOR… DİSİ VE AKEL HIZLI GELİŞMELER BEKLİYORDİSİ: “TÜRKİYE-AB EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN DERİNLEŞMESİ KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDEN GEÇER”AKEL: “ANASTASİADİS MÜZAKERELERE GENEL SEKRETER’İN ÖNERDİĞİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEYE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERMELİ”Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan dengi Nikos Kocias’ın dün yaptıkları görüşme ve açıklamalar Rum basınında geniş yer bulurken; Rum tarafındaki iki büyük siyasi parti DİSİ ve AKEL’in Kıbrıs sorununda hızlı gelişmeler beklediği haber verildi.Yunanistan’ın İzmir konsolosluk binasının açılması vesilesiyle dün gerçekleşen Çavuşoğlu-Kocias görüşmesi ve açılış sırasında 9 Eylül provası yapan Solo Türk’ün geçişi Rum basınında çeşitli başlıklarla yer buldu.Politis “Kıbrıs Sorunu Da Menüde… İzmir’de Çalışma Yemeğinde Çözümün Bütün Yönleri” başlığını kullandı.HRİSTODULİDİS BİLGİ TOPLUYORBM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği Lute’un Kocias ile 11 Eylül’de Atina’da görüşeceğini hatırlatan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in 12 Eylül’de Atina’ya giderek Kocias’ın Lute ve Çavuşoğlu ile görüşmeleri hakkında bilgi alacağını belirtti.Habere göre Hristodulidis, Atina ziyareti öncesinde de Berlin’e gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ay sonunda gerçekleştireceği Almanya ziyaretinin hazırlıkları için bugün Ankara’ya gidecek Alman Dışişleri Bakanı ile görüşecek.Haravgi’nin “Çavuşoğlu-Kocias İzmir’de Görüştü… Lefkoşa’nın Mesajında Askerin Çekilme Takvimi” başlıklı haberine göre, Kocias Çavuşoğlu’na Rum Yönetiminin mesajını da iletti. Mesajın “Türk tarafı, bütün askerlerin çekilme takvimi de dahil, garantilerin ve müdahale hakkının tasfiyesini kabul ederse, Kıbrıs sorununun çözüm anlaşmasına ulaşma perspektifi var” şeklinde olduğu öne sürüldü.Alithia “Çavuşloğlu-Kocias… Kıbrıs Müzakerelerinin Ön Hazırlıklarını Görüştü… Dostluk ve Sorunlar… Darbeciler ve F-16” başlığını attı.Fileleftheros “Meydan Okumalarla Açılış… Çavuşoğlu İzmir’de Kocias’ı, 8 Askerle İlgili Keskin Eleştirilerle Karşıladı… Yunan Dışişleri Bakanı’ndan Dostluk Atağı ve AB’ye Katılımla İlgili Vaatler” başlığını kullandı.Aynı gazete, DİSİ ve AKEL’in, BM’nin New York’ta düzenlenecek Genel Kurulu çerçevesinde yapılması beklenen görüşmeler ışığı altında yaptıkları açıklamaları aktardı.DİSİHabere göre DİSİ, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan dengi Nikos Kocias’ın, New York’ta yapmaları muhtemel görüşme öncesinde, İzmir’deki Yunanistan konsolosluk binasının açılışı münasebetiyle dün gerçekleşen görüşmesinin önemine vurgu yaptı.DİSİ “son günlerdeki çalışmalar ve hareketlilik, önümüzdeki haftaların, Kıbrıs prosedürünün yeniden başlaması çabaları açısından çok önemli olacağını gösteriyor” görüşünü ortaya koyduğu dünkü açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs sorunuyla ilgili Türkiye’de yer alan istişareleri ve Ankara’nın AB ile ilişkilerini canlandırma çabalarını yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin derinleşmesi Kıbrıs sorununun çözümünden geçer.”AKELAKEL de açıklamasında, “bir yıldan fazla süren durgunluktan sonra Kıbrıs sorununda, halkın akıbetini ve ülkenin geleceğini belirleyebilecek hızlı gelişmeler dönemine giriliyor” görüşünü ortaya koydu.BM Genel Sekreteri’nin 15 Ekim’e kadar BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporun içeriğini, Kıbrıs için geçici atadığı özel danışmanı Jane Holl Lute’un hazırlayıp sunacağı raporun ve iki liderle New York’ta yapacağı görüşmenin belirleyeceğine işaret eden AKEL, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in zamanın ne kadar kritik olduğunu anlaması ve müzakerelere, Genel Sekreter’in önerdiği şekilde devam etmeye hazır olduğunu göstermesi” dileğinde bulundu.AKEL ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının da olumlu cevap vereceği ümidiyle Anastasiadis’in “üstüne düşen sorumluluğu” almasını istedi ve “bu olursa, Genel Sekreter’in 6 ana konuda istediği stratejik görüş birliği mümkün olur” dedi.(ŞA/HA)