Capıtal Intellıgence Ratıngs Güney Kıbrıs’ın Notunu Yükseltti



Lefkoşa, 9 Eylül 18 : Capital Intelligence Ratings (CI Ratings) kredi derecelendirme kuruluşunun, Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli yabancı döviz notunu BB-‘den BB’ye, kısa vadede ise B’ye yükselttiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Capital Intelligence Ratings (CI Ratings) kuruluşunun ayrıca Rum ekonomisinin yüzde 4.1 oranında büyümesini öngördüğünü de yazdı.

YEORGİADİS: “GÜNEY KIBRIS PİYASAYA ÇIKACAK”

Öte yandan Kathimerini gazetesi ekonomi eki, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiaidis ile yapılan söyleşiye yer verdi.

Habere göre Yeorgiadis, Güney Kıbrıs’ın, 1 milyar Euro para sağlamak için yıl sonuna kadar uluslararası piyasalara çıkacağını belirtti.

Yeorgiadis, Standard and Poor’s kredi derecelendirme kuruluşunun gelecek Cuma günü yapacağı Güney Kıbrıs’a ilişkin değerlendirmelerden bağımsız olarak piyasaya çıkacaklarını ifade etti.

Ülkenin kalkınma hızının, “çok iyi yedi aylık bir bütçeyle-0.5 milyar Euro fazlalıkla, iyi gittiğini” söyleyen Yeorgiadis, işsizlik oranının ise Avrupa ortalamasının altında olduğunu belirtti.

(FK/ÖK)

