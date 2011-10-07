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Canlı yayınla göz ameliyatı.

Göz ameliyatları canlı yayınla kongreyi izleyen 2 bin doktora izlettirildi.

Canlı yayınla göz ameliyatı.

Göz ameliyatları canlı yayınla kongreyi izleyen 2 bin doktora izlettirildi.

07 Ekim 2011 Cuma 15:12
Canlı yayınla göz ameliyatı.
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 Türkiye’deki Oftalmoloji Derneği’nin, Girne’de düzenlediği 45’inci Oftalmoloji Kongresi çerçevesinde, Türkiye’den gelen hocaların, KKTC’den doktorlar eşliğinde yaptıkları göz ameliyatları canlı yayınla

kongreyi izleyen 2 bin doktora izlettirildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Rifat Siber, bugün öğle saatlerinde konuyla ilgili basına bilgi verdi. Siber, kongre çerçevesinde, bugün hastanelerinde gerçekleştirilen göz

ameliyatlarının kongreye katılanlara izlettirildiğini kaydetti.

Siber, Türkiye’den gelen uzmanların gerçekleştirdiği ameliyatlara KKTC’den doktorların da eşlik ettiğini söyledi.

Oftalmoloji uzmanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ise, dernekleri hakkında bilgi vererek, düzenledikleri kongrelerin 45’incisini KKTC’de yaptıklarını, bunun için çok çaba sarf ettiklerini, amaçlarının ülkeye ve

kongre turizmine destek vermek olduğunu, bunun artmasından gurur duyacaklarını söyledi.

Kaynak, KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Sağlık Bakanı ile bakanlık yetkililerinin kendilerine çok yakın destek verdiklerini ifade ederek, 2 bin kişinin katıldığı kongrede, katılımcıların arasında 110 da

yabancı konuk olduğunu ifade etti.

Kaynak, bu sabah 10.00’dan akşam saatlerine kadar 16 ameliyat yapılacağını ve kongreye yayınlanacağını dile getirdi. Dr. Siber ve hastanenin Göz Hastalıkları Bölümü Şefi İnanç Berksu’ya teşekkür

eden Kaynak, eğitim ve teknolojinin uygulanması açısından etkinliğin son derece önemli olduğunu söyledi.

Prof. Kaynak, böyle bir etkinliğin dünyada büyük önem taşıdığını ifade ederek, canlı cerrahinin çok önemli bir eğitim şekli ve teknolojiyi değerlendirmek olduğunu, bu çerçevede geleneksel usta-çırak

ilişkisinin teknoloji çerçevesinde uygulandığını söyledi.

Kaynak, kongre sponsorlarına da teşekkür etti.

Son Güncelleme: 07.10.2011 15:12
Anahtar Kelimeler:
DoktorGözAmeliyatYayın
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