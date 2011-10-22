Çalışırken Depresyon Riski Daha Az

Uzmanlar, kendilerinde depresyon belirtisi gören çalışanların yapmaması gereken şeylerin başında, derhal izne ayrılıp tatile gitmenin geldiği uyarısı yaptı.



Alman Depresyon Yardımı Vakfı'ndan Prof. Ulrich Hegerl, "Çünkü depresyon da sizinle birlikte tatile çıkar ve insan kendi ortamından uzakta depresyonu daha da ağır şekilde yaşar." diye konuştu. Depresyondaki kişilerin genelde çok ağır bir bitkinlik duygusu altında ezildiğini belirten Hegerl, uyku ve tatilin bu hisleri daha da artırdığına dikkat çekti. Prof. Hegerl, çalışanların beden ve ruh dilinin verdiği sinyalleri ciddiye alması gerektiğini belirtti. Artan uyku isteği, umutsuzluk ve işin altından kalkamama korkusunun depresyonun ilk belirtileri olduğunu belirten Hegerl, kulak çınlaması, baş ve sırt ağrıları gibi fiziksel işaretlerin de depresyon belirtisi olabileceğini kaydetti.