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Çalıntı Kartla Güney Kıbrıs’ta Tatil Yapan 3 Rus Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Çalıntı kartla Güney Kıbrıs’ta tatil yapan 3 Rus tutuklandı; bir Rus aranıyor.

Çalıntı Kartla Güney Kıbrıs’ta Tatil Yapan 3 Rus Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Çalıntı kartla Güney Kıbrıs’ta tatil yapan 3 Rus tutuklandı; bir Rus aranıyor.

07 Eylül 2018 Cuma 10:36
Çalıntı Kartla Güney Kıbrıs’ta Tatil Yapan 3 Rus Tutuklandı

Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Çalıntı kartla Güney Kıbrıs’ta tatil yapan 3 Rus tutuklandı; bir Rus aranıyor.
Fileleftheros’un haberine göre Ruslar’ın Güney’e çalıntı kartla geldikleri tespit edilene kadar 5432 Euro’luk harcama yaptıkları ortaya çıktı. Rum polisi olayla ilgili olan bir Rus’u daha arıyor.
SAHTE RAPOR
Gazete Baf polis müdürlüğünde görev yapan Limasollu polisin sahte rapor kullandığı için dün tutuklandığını bildirdi.
Habere göre polis memurunun çeşitli nedenlerle aynı doktor tarafından imzalı beş farklı sahte rapor kullandığı ortaya çıktı.
HIRSIZLIK
Gazete bir diğer haberinde daimi olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 33 yaşındaki Rus’un evine, uyuduğu sırada hırsız girdiğini yazdı.
Gazeteye göre Limasol’daki eve balkondan girdiği anlaşılan hırsızın, 12000 Euro’luk değerli ziynet eşyası çaldığı belirlendi.
(AG/ŞA/HA)
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