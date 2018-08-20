Çalıntı Pasaportla Yakalandılar...

Larnaka Havaalanı’nda “çalıntı pasaportla” yakalanan iki kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin Ada’ya KKTC üzerinden giriş yaptığı ileri sürüldü.

Alithia’nın haberine göre, önceki akşam Larnaka Havaalanı’nda pasaport kontrolü sırasında polise ibraz ettikleri pasaportların, daha önceden çalınmış olduğu saptanan 31 ve 27 yaşındaki iki kişi tutuklandı. Adları ve uyrukları açıklanmayan kişilerin ikisi de pasaportları yurtdışında satın aldıklarını söyledi.

27 yaşındaki tutuklunun Ada’ya KKTC’den giriş yaptığı ve Güney’e önceki gün geçtiği belirlenirken KKTC’ye hava mı, yoksa deniz limanından mı giriş yaptığı belirtilmedi.

